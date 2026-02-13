Ennyire még nem alázták meg Flicket, aki kitalálta a csodás feltámadás receptjét

Az Atlético Madrid gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Hansi Flick együttese elleni Király-kupa-mérkőzést, s jó eséllyel vele együtt a teljes párharcot is. A madridiak az első játékrészben négyszer is bevették Joan García kapuját, és bár a vendégcsapat a szünet után szépített, a hétperces VAR-ozás után érvénytelenítették Pau Cubarsí gólját, így a katalánok borzasztóan nehéz helyzetből, 4-0-s hátrányból várják a visszavágót.

Hansi Flicknek nem tetszett a VAR döntése a Barcelona kupameccsén. Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut

Hansi Flick profi edzői karrierje legnagyobb különbségű vereségén van túl, a német szakember ezt megelőzően 21 évvel korábban bukott el (legalább) négy góllal mérkőzést, akkor negyedosztályú csapat kispadján ült. A Barcelona vezetőedzője a lefújás után nem akart kifogásokat keresni, elismerte, hogy csapata sokszor nem figyel megfelelően a meccsek elején, és ennek megfizeti az árát.

– Rossz este volt. Nem játszottunk jól, de már a visszavágóra kell tekintenünk. Az első félidőt és a másodikat is 2-0-ra kell megnyernünk, nagyon nehéz lesz, de küzdeni fogunk érte. A szünetben beszéltünk a különféle helyzetekről, és hogy miképpen kellene jobbak lennünk – mondta Flick, aki elismerte, az első játékrészben nem azt a csapatot látta a pályán, mint amelyiket szerette volna.

A német szakember nem akarta kritizálni a játékosait, inkább azt emelte ki, milyen idényt futnak: – Nem vagyok csalódott, büszkeséget érzek, hogy ilyen idényünk van. Az Atlético erősebb volt, és éhesebb a sikerre. Nincsenek kifogásaink, de vissza fogunk vágni. Semmi sem dőlt el, szükségünk lesz a szurkolóinkra, kilencven percen keresztül küzdeni fogunk, hogy bejussunk a döntőbe. Nyerni akarunk!

Hansi Flicknek nem tetszett a Barcelona VAR-drámája

Flick ugyanakkor nem ment el szó nélkül Cubarsí meg nem adott gólja mellett, amelyet hétperces VAR-ozás után érvénytelenítettek. – Őrület, hogy ilyen sokáig tartott megvizsgálni egy ilyen helyzetet.

Hét perc, az Isten szerelmére! Amikor megnéztem a visszajátszást, számomra egyértelmű volt, hogy nem volt les.

Talán ők valamit máshogy láttak. Remélem, elmondják, mert nincs semmiféle kommunikáció. Találtak valamit, hogy érvénytelenítsék a gólunkat, és a tetejébe még nem is indokolják meg. Miért volt ez les? – kérdezte a Barcelona edzője.