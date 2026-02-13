Barcelonahansi flickKirály-kupaAtlético Madrid

Ennyire még nem alázták meg Flicket, aki kitalálta a csodás feltámadás receptjét

Óriási pofont kapott Madridban az FC Barcelona, amely a labdarúgó Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén 4-0-ra kikapott az Atléticótól. A vendégeket irányító Hansi Flick profi edzői pályafutása legsúlyosabb vereségét könyvelhette el, s bár nem akart kifogásokat keresni, a VAR-ba azért beleszállt.

A Barcelonának kisebb csoda kell a visszavágón Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut
Az Atlético Madrid gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Hansi Flick együttese elleni Király-kupa-mérkőzést, s jó eséllyel vele együtt a teljes párharcot is. A madridiak az első játékrészben négyszer is bevették Joan García kapuját, és bár a vendégcsapat a szünet után szépített, a hétperces VAR-ozás után érvénytelenítették Pau Cubarsí gólját, így a katalánok borzasztóan nehéz helyzetből, 4-0-s hátrányból várják a visszavágót.

Hansi Flicknek nem tetszett a VAR döntése a Barcelona kupameccsén
Hansi Flicknek nem tetszett a VAR döntése a Barcelona kupameccsén. Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut

Hansi Flick profi edzői karrierje legnagyobb különbségű vereségén van túl, a német szakember ezt megelőzően 21 évvel korábban bukott el (legalább) négy góllal mérkőzést, akkor negyedosztályú csapat kispadján ült. A Barcelona vezetőedzője a lefújás után nem akart kifogásokat keresni, elismerte, hogy csapata sokszor nem figyel megfelelően a meccsek elején, és ennek megfizeti az árát.

– Rossz este volt. Nem játszottunk jól, de már a visszavágóra kell tekintenünk. Az első félidőt és a másodikat is 2-0-ra kell megnyernünk, nagyon nehéz lesz, de küzdeni fogunk érte. A szünetben beszéltünk a különféle helyzetekről, és hogy miképpen kellene jobbak lennünk – mondta Flick, aki elismerte, az első játékrészben nem azt a csapatot látta a pályán, mint amelyiket szerette volna.

A német szakember nem akarta kritizálni a játékosait, inkább azt emelte ki, milyen idényt futnak: – Nem vagyok csalódott, büszkeséget érzek, hogy ilyen idényünk van. Az Atlético erősebb volt, és éhesebb a sikerre. Nincsenek kifogásaink, de vissza fogunk vágni. Semmi sem dőlt el, szükségünk lesz a szurkolóinkra, kilencven percen keresztül küzdeni fogunk, hogy bejussunk a döntőbe. Nyerni akarunk!

Hansi Flicknek nem tetszett a Barcelona VAR-drámája

Flick ugyanakkor nem ment el szó nélkül Cubarsí meg nem adott gólja mellett, amelyet hétperces VAR-ozás után érvénytelenítettek. – Őrület, hogy ilyen sokáig tartott megvizsgálni egy ilyen helyzetet. 

Hét perc, az Isten szerelmére! Amikor megnéztem a visszajátszást, számomra egyértelmű volt, hogy nem volt les. 

Talán ők valamit máshogy láttak. Remélem, elmondják, mert nincs semmiféle kommunikáció. Találtak valamit, hogy érvénytelenítsék a gólunkat, és a tetejébe még nem is indokolják meg. Miért volt ez les? – kérdezte a Barcelona edzője.

A Játékvezetők Technikai Bizottsága később elmagyarázta, hogy miért tartott ilyen sokáig a döntés meghozatala: – A VAR-csapat a kiértékelés során a protokollnak megfelelően a félautomata lesrendszerrel végezte el az elemzést. Enne során a rendszer meghibásodott a modellezés során. Miután megpróbálták újrakalibrálni, kiderült, hogy ez nem lehetséges, így manuálisan kellett behúzni a lesvonalat a végső és helyes döntés meghozatala érdekében.

A Barcelona március 3-án fogadja az Atlético Madridot a párharc visszavágóján, a továbbjutó az Athletic Bilbao és a Real Sociedad párviadalának továbbjutójával küzd meg a döntőben. Az első mérkőzés a Sociedad 1-0-s idegenbeli sikerével zárult.

 

