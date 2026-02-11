Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

BarcelonadepresszióRonald Araújoszorongásmentális problémavallomás

A Barcelona sztárja ezért hagyott ki meccseket: szívszorító vallomás a depresszióról

Pályafutása legnehezebb időszakát hagyta maga mögött a Barcelona futballistája. Ronald Araújo komoly mentális problémákkal küzdött az utóbbi másfél évben, amiket mára leküzdött. Kiderült, hogy a depresszió miatt hagyott ki meccseket a Barcelona színeiben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 9:57
Ronald Araújo vallomást tett.
Ronald Araújo érzelmes vallomást tette, mi is történt vele az elmúlt időszakban. (Fotó: JOSE HERNANDEZ/AFP)
Ronald Araújo 2018-ban került a Barcelona B csapatához, ahonnan 2020-ban vitték fel a katalán felnőtt csapathoz. Az uruguayi középhátvéd az évek alatt a Barcelona oszlopos tagja lett, két La Ligát, két Spanyol Kupát és három Spanyol Szuperkupát is nyert az együttessel. Az elmúlt bő egy évben azonban bezuhant a teljesítménye, a piaci értéke hetvenmillió euróról 25-re csökkent, azonban nem igazán lehetett tudni idáig, hogy mi áll a háttérben.

Ronald Araújo vallomást tett.
Ronald Araújo sosem gondolt arra, hogy végleg feladja. Fotó: NurPhoto

 

Ronald Araújo vallomása: szorongás és depresszió

Hosszas hallgatás után törte meg a csendet az uruguayi válogatott védő. Ronald Araújo őszintén beszélt a szorongásáról és a depressziójáról. A Barcelona csapatkapitánya több mérkőzést is kihagyott, majd az Albacete elleni Király-kupa-találkozón tért vissza a kezdőbe, ráadásul gólt is szerzett.

Az uruguayi játékos a Mundo Deportivónak adott mélyinterjújában elárulta, hogy több mint másfél évig küzdött szorongással, amely idővel depresszióvá súlyosbodott. Mindeközben végig játszott, próbált erős maradni, de egyre inkább azt érezte, hogy nem önmaga. 

Araújo nem csupán a futballpályán, hanem a magánéletében sem találta a helyét. A Chelsea ellen 3-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-meccsen piros lapot kapott, ezt követően pedig mélypontra jutott, és úgy érezte, muszáj kényszerpihenőre vonulnia – szúrta ki az Origo.

A 26 éves középhátvéd az elmondása szerint már fizikailag és lelkileg is erősnek érzi magát, és újra rendszeresen játszani akar.

Nem éreztem magam önmagamnak, a londoni piros lap után bekattantam, és azt mondtam: valami történik, segítséget kell kérnem. Nem gondoltam arra, hogy végleg feladom, de sok mindent elkezdtem megkérdőjelezni, mert nem voltam jól.

– Tudtam, hogy valami nem működik, a teljesítményem nem volt azon szinten, mint amire képes vagyok. Ezért kérdőjeleztem meg sok mindent, de az, hogy végleg abbahagyjam a futballt, nem volt tervben – mondta Araújo, aki úgy érzi, már túl van a nehezén, és jelenleg boldog.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

