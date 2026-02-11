A Barcelona sztárja ezért hagyott ki meccseket: szívszorító vallomás a depresszióról

Ronald Araújo 2018-ban került a Barcelona B csapatához, ahonnan 2020-ban vitték fel a katalán felnőtt csapathoz. Az uruguayi középhátvéd az évek alatt a Barcelona oszlopos tagja lett, két La Ligát, két Spanyol Kupát és három Spanyol Szuperkupát is nyert az együttessel. Az elmúlt bő egy évben azonban bezuhant a teljesítménye, a piaci értéke hetvenmillió euróról 25-re csökkent, azonban nem igazán lehetett tudni idáig, hogy mi áll a háttérben.

Ronald Araújo sosem gondolt arra, hogy végleg feladja. Fotó: NurPhoto

Ronald Araújo vallomása: szorongás és depresszió

Hosszas hallgatás után törte meg a csendet az uruguayi válogatott védő. Ronald Araújo őszintén beszélt a szorongásáról és a depressziójáról. A Barcelona csapatkapitánya több mérkőzést is kihagyott, majd az Albacete elleni Király-kupa-találkozón tért vissza a kezdőbe, ráadásul gólt is szerzett.

Az uruguayi játékos a Mundo Deportivónak adott mélyinterjújában elárulta, hogy több mint másfél évig küzdött szorongással, amely idővel depresszióvá súlyosbodott. Mindeközben végig játszott, próbált erős maradni, de egyre inkább azt érezte, hogy nem önmaga.

Araújo nem csupán a futballpályán, hanem a magánéletében sem találta a helyét. A Chelsea ellen 3-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-meccsen piros lapot kapott, ezt követően pedig mélypontra jutott, és úgy érezte, muszáj kényszerpihenőre vonulnia – szúrta ki az Origo.

🧠 Ronald Araujo, se abre en exclusiva para @mundodeportivo y explica cómo afrontó sus problemas de salud mental



🎙️ @martinezferran | @javigasconMD pic.twitter.com/szeTxodyLE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 10, 2026

A 26 éves középhátvéd az elmondása szerint már fizikailag és lelkileg is erősnek érzi magát, és újra rendszeresen játszani akar.

Nem éreztem magam önmagamnak, a londoni piros lap után bekattantam, és azt mondtam: valami történik, segítséget kell kérnem. Nem gondoltam arra, hogy végleg feladom, de sok mindent elkezdtem megkérdőjelezni, mert nem voltam jól.

– Tudtam, hogy valami nem működik, a teljesítményem nem volt azon szinten, mint amire képes vagyok. Ezért kérdőjeleztem meg sok mindent, de az, hogy végleg abbahagyjam a futballt, nem volt tervben – mondta Araújo, aki úgy érzi, már túl van a nehezén, és jelenleg boldog.