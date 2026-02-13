Lamine YamalDiego SimeoneBarcelonaKirály-kupaAtlético Madrid

Diego Simeone kigúnyolta Lamine Yamalt, aki cserébe balhézott egy sort

Nehéz helyzetbe került a labdarúgó Király-kupa elődöntőjében a Barcelona, amely 4-0-s vereséget szenvedett az Atlético Madrid vendégeként. A katalánokat erősítő Lamine Yamalnak a vereség mellett azt is le kellett nyelnie, hogy a madridiakat irányító Diego Simeone a meccs közben kigúnyolta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 8:31
A Barcelona tinédzsere nem élete meccsén van túl Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut
Az Atlético Madrid gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Lamine Yamalék elleni Király-kupa-mérkőzést, s jó eséllyel vele együtt a teljes párharcot is. A madridiak az első játékrészben négyszer is gólt lőttek Joan García kapujába, és bár a Barcelona a szünet után betalált, a hétperces VAR-ozás után érvénytelenítették Pau Cubarsí gólját, így a katalánok borzasztóan nehéz helyzetből, 4-0-s hátrányból várják a visszavágót.

Diego Simeone nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda Lamine Yamalnak
Diego Simeone nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda Lamine Yamalnak. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A Diego Simeone által kigúnyolt Lamine Yamal később balhézott

Lamine Yamal nem viselte jól a kiütéses vereséget: a Barcelona szélsője összebalhézott az ellenfél védőjével, Marc Pubill-lal, akit elkezdett lökdösni, majd utánaeredt, hogy számonkérje. Végül csapattársai, Ronald Araújo és Jules Koundé tessékelték arrébb Yamalt, hogy elejét vegyék egy verekedés kirobbanásának.

A 18 éves játékos frusztrációját az eredmény mellett az is táplálhatta, hogy a meccs közben a madridiak edzője, Diego Simeone rajta gúnyolódott. Az argentin szakember még 3-0-s vezetésnél egy hármast mutatott Yamalnak, emlékeztetve őt az állásra.

– Szükségünk van az ilyen találkozókra – mondta Simeone a fényes győzelemről a meccs után. – Jól ismerjük az ellenfelet, ez szerintem mindenkinek egyértelmű. Hosszú út vár még ránk a visszavágóig, de ma örömöt szereztünk a szurkolóinknak, akik ezt maximálisan megérdemelték.

Az Atalantától télen szerződtetett Ademola Lookman a harmadik mérkőzését játszotta az Atlético színeiben, és már a második gólját jegyezte.

– A profilja lehetővé teszi számunkra, hogy különböző posztokon használhassuk, remek hatása van a csapatra. Jól érzi magát, remélhetőleg segíthetünk neki még jobb labdarúgóvá válni, ahogy ő is segíthet bennünket, hogy csapatkén jobbak legyünk – tette hozzá Simeone.

A Barcelona március 3-án fogadja az Atlético Madridot a párharc visszavágóján, a továbbjutó az Athletic Bilbao és a Real Sociedad párviadalának továbbjutójával küzd meg a döntőben. Az első mérkőzés a Sociedad 1-0-s idegenbeli győzelmével zárult.

 

