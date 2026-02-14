BarcelonaKirály-kupaAtlético Madrid

Nem nyugszik a Barca: a négyes után egy ötös, pontokba szedve

Nehéz helyzetbe került a spanyol Király Kupában az FC Barcelona, amely 4-0-ra elveszítette az Atlético Madrid elleni elődöntő első, idegenbeli mérkőzését. A katalánok nem voltak megelégedve a játékvezetéssel, emiatt a Barcelona hivatalos panaszt nyújtott be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 17:04
Több játékvezetői döntést is vitatnak a katalánok Fotó: Burak Akbulut Forrás: Anadolu/AFP
A Barcelona közleménye szerint a klub hivatalos levelet küldött a Spanyol Labdarúgó-szövetségnek, a címzettek között a szövetség elnöke, a Játékvezetői Technikai Bizottság elnöke, a VAR vezető embere és a jogi ügyekért felelős igazgató szerepelt. A levélben a katalán egyesület aggodalmát fejezte ki egyes játékvezetői döntések kapcsán, melyek nélkülözik a konzisztenciát, és emiatt károsak a játékra nézve.

A Barcelona nem volt megelégedve a játékvezetői döntésekkel
A Barcelona nem volt megelégedve a játékvezetői döntésekkel Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

Mint ismert, Hansi Flick együttese nagy pofont kapott Madridban: az Atlético Madrid egy félidő után már 4-0-ra vezetett – később ez lett a végeredmény –, és hiába szépített a vendégcsapat Pau Cubarsí révén, hétperces VAR-ozás után végül érvénytelenítették a találatot.

Többek között ez is kiverte a biztosítékot a Barcelonánál, amelynek panaszlevele öt fő szempont köré épül:

  • A katalánok hiányolták a következetességet, melynek hiánya a kettős mérce benyomását keltette szerintük.
  • Szintén a következetlenséggel kapcsolatban kiemelték, hogy a tizenhatoson belüli kezezéseket sem ugyanúgy bírálták el.
  • Az idény egészét nézve sérelmezik, hogy folyamatosan ismétlődnek a kirívó játékvezetői hibák, melyek felhalmozódása követlenül befolyásolja a versenysorozatok tisztaságát, egyben növekvő bizalmatlanságot kelt.
  • A VAR használatával és átláthatóságával is vannak gondjai a klubnak, különösen az olyan döntéseknél, amelyek néhány milliméteren múlnak: ezekhez a panaszlevél szerint nem fűznek meggyőző magyarázatot. A VAR-hangfelvételek kezelésével és közzétételének átláthatóságával szintén nincsenek kibékülve.
  • A Barcelona végezetül kifogásolja, hogy a játékvezetők pálya melletti monitorhoz küldésének nincsenek világos és következetes szakmai kritériumai. A katalán klub álláspontja szerint ez a bizonytalanság hozzájárul ahhoz az érzéshez, hogy a döntéshozatal nem egységes elvek mentén történik, ami végső soron a kiszámíthatóság és az egyenlő elbírálás sérelmét veti fel.

Változásokat szeretne a Barcelona

A Barcelona hangsúlyozza: kezdeményezése nem a játékvezetői kar szakmai felkészültségének vagy tisztességének megkérdőjelezésére irányul. A klub célja sokkal inkább az, hogy sürgős felülvizsgálat történjen az alkalmazott elvek és protokollok tekintetében annak érdekében, hogy garantálható legyen:

  • a játékvezetői döntések következetessége,
  • a klubok közötti egyenlő bánásmód,
  • valamint a versenysorozatok hitelessége és presztízse.

A katalán egyesület egyúttal kezdeményezi valamennyi VAR-hangfelvétel teljes körű nyilvánosságra hozatalát, függetlenül attól, hogy sor került-e pálya melletti videós visszanézésre. Álláspontjuk szerint ez a transzparencia és a játékvezetői munka szakmai fejlődése szempontjából is alapvető jelentőségű lépés lenne.

Végezetül a klub javaslatot tesz egy, a játékvezetői testületre vonatkozó önálló fegyelmi kódex vagy szabályozás megalkotására, amely súlyos szakmai hibák vagy mulasztások esetén világos, nyilvános és átlátható következményeket rögzítene. A kezdeményezés nem kizárólag a klub saját érdekeinek védelmét szolgálja, hanem tágabb értelemben a versenyrendszer megfelelő és kiegyensúlyozott működéséhez kíván hozzájárulni, valamennyi érintett egyesület javára. A cél az, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló vitás helyzetek, és minden szereplő számára egyértelmű, stabil és igazságos keretrendszer biztosítsa a működés feltételeit.

Az FC Barcelona a panaszlevél végén nyomatékosan kéri, hogy felvetéseit a lehető legnagyobb komolysággal vizsgálják meg, és mielőbb szülessenek konkrét intézkedések annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

 

