Igazságtalanságról beszélt a magyar szövetségi kapitány, bosszút forral az Eb-döntőben

Cseh Sándor a világbajnok kiejtése után sem tudott önfeledten örülni. A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresek után 12-11-re legyőzte a görögöket, és bejutott a döntőbe a portugáliai Európa-bajnokságon. Az első funchali elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok a végén kicsikarta a 8-8-as döntetlent és az ötméterespárbajt.

Cseh Sándor stábja és játékosai együtt éltek a játékkal. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Cseh Sándor megérezte

– Nagyon jó érzéseim voltak a meccs előtt, és ezt be is váltották a játékosok. Százszázalékos erőbedobással és koncentráltsággal játszottak. Lezárhattuk, megnyerhettük volna a meccset az utolsó két percben, de talán hamarabb is.

Nyilván nincs ilyen a sportban, de megmondom őszintén: nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma

– kezdte az M4 Sportnak adott értékelését Cseh Sándor, aki szerint a többször kétgólos előny után a rendes játékidőben is győzhettek volna. – Két dolgot viszek magammal erről a mérkőzésről. Egyrészt minden nap elvárásom, hogy hasonlóan álljanak a vízilabdához. Viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket! Még akkor is, ha itt ez nem volt könnyű, nem csak rajtunk múlott.