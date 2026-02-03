Cseh Sándornői vízilabda-válogatottszövetségi kapitány

Igazságtalanságról beszélt a magyar szövetségi kapitány, bosszút forral az Eb-döntőben

A magyar női vízilabda-válogatott bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, miután ötméterespárbaj után 12-11-re legyőzte a világbajnok Görögországot. Cseh Sándor szerint igazságtalan lett volna, ha nem Magyarország győz, szerinte meg kell tanulni megnyerni az ilyen kiélezett mérkőzéseket. A szövetségi kapitány a kapusait és a játékosai hozzáállását is méltatta. A tíz év után ismét Eb-finalista női pólósaink a döntőben visszavághatnak Hollandiának, amelytől a középdöntőben 5-4-re kikaptak.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 03. 21:53
Cseh Sándor
Cseh Sándor nem volt maradéktalanul elégedett Fotó: Istvan Derencsenyi/MVLSZ
Cseh Sándor a világbajnok kiejtése után sem tudott önfeledten örülni. A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresek után 12-11-re legyőzte a görögöket, és bejutott a döntőbe a portugáliai Európa-bajnokságon. Az első funchali elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok a végén kicsikarta a 8-8-as döntetlent és az ötméterespárbajt. 

Cseh Sándor
Cseh Sándor stábja és játékosai együtt éltek a játékkal. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

 

Cseh Sándor megérezte

– Nagyon jó érzéseim voltak a meccs előtt, és ezt be is váltották a játékosok. Százszázalékos erőbedobással és koncentráltsággal játszottak. Lezárhattuk, megnyerhettük volna a meccset az utolsó két percben, de talán hamarabb is. 

Nyilván nincs ilyen a sportban, de megmondom őszintén: nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma

 – kezdte az M4 Sportnak adott értékelését Cseh Sándor, aki szerint a többször kétgólos előny után a rendes játékidőben is győzhettek volna. – Két dolgot viszek magammal erről a mérkőzésről. Egyrészt minden nap elvárásom, hogy hasonlóan álljanak a vízilabdához. Viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket! Még akkor is, ha itt ez nem volt könnyű, nem csak rajtunk múlott.

 

Istenek, istennők

Cseh Sándor nyilván arra utalt, hogy rengeteg játékvezetői ítélet sújtotta a magyar csapatot, amely végig vezetett, de a végén bajba kerülhetett volna.

– Azt, hogy utána ilyen körülmények között nyertünk ötméteresekkel, a vízilabda isteneinek köszönhetjük. A lányok rengeteget dolgoztak az elmúlt időszakban. A sport talán még mindig ezért az egyik legszebb dolog, mert nagyon sokszor igazságtalan, ám rengetegszer nem lehet megmondani, miért ad valami olyat, amit lehet, nemcsak ma érdemeltek ki, hanem hetekkel ezelőtt a munkájukkal – dicsérte a játékosait a szövetségi kapitány. A meccsen közel hatvanszázalékos hatékonysággal védő Neszmély Boglárkát és az ötméterespárbaj hősét, a csereként beállt Golopencza Szonját is méltatta.

– A világon minden labdajátékban azok a csapatok vannak elöl folyamatosan, amelyeknek nagyon jók a kapusaik. 

Ezt vehetjük csodaszámba, de én nem csodaszámba veszem, hanem abban reménykedem, hogy Bogi a világ egyik legjobb kapusa.

– Ha találunk mellé egy-két kapust, akik hasonló szinten védenek, az nekünk egy folyamatos pluszt tud adni. Bízom benne, mindig ki kell ezt emelni a magyar meccsek után, erre épül a mai sport – mondta Cseh Sándor.

Szövetségi kapitányunk és a magyar női vízilabda-válogatott nemes bosszúra készül: a döntőben (csütörtök, 20.15, Funchal, tv: M4 Sport) visszavágna a másik ágon az olaszokat simán, 8-4-re verő hollandoknak, akiktől a középdöntőben 5-4 arányban alulmaradt. 

