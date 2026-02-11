Dárdai Márton visszatért a sérüléséből, és kupadrámába csöppent

Nehezen indult a Hertha szereplése a Német Kupa idei kiírásában: a berliniek augusztusban csak büntetőkkel tudták kiejteni a Münstert. Ezt követte két sima győzelem az Elversberg (3-0) és a Kaiserslautern (6-1) ellen. Utóbbi mérkőzésen Dárdai Márton gólpasszt jegyzett. A negyeddöntőben a Freiburg jelentette a végállomást.

Dárdai Mártonék drámai körülmények között búcsúztak. Fotó: AFP

Dárdai Márton a pályán élte át a kupadrámát

Dárdai Márton visszatért a csípősérülése után, a kezdőben kapott helyet. A Hertha nem illetődött meg a Bundesliga hetedik helyén álló Freiburgtól. A berliniek már a 7. percben betaláltak, azonban Reese gólját elvette a VAR. A mérkőzésen jó iramot diktáltak a felek, gól azonban nem született a rendes játékidőben, így következett a hosszabbítás.

A ráadás első félidejének hatodik percében hibázott a Hertha egy labdakihozatalnál, Szuzuki váltotta gólra ezt. A 104. percben érkezett a válasz a nagy tűzzel játszó hazai gárdától: Reese lőtt egy nagy gólt. Döntés nem született, jöhetett a büntetőpárbaj. Dárdai Márton végig a pályán volt, tizenegyest nem lőtt.

A tizenegyesek során hazai oldalon Cuisance és Klemens is hibázott, a Freiburg 5-4-re nyert, ezzel továbbjutott.

Számon kérte a kritikusokat a Hertha vezetőedzője

Büszke vagyok a fiúkra, arra, ahogyan játszottak és ahogyan helytálltak

– fogalmazott Stefan Leitl, a Hertha BSC vezetőedzője, aki azért is dicsérte csapatát, hogy felállt a hátrányból a hosszabbításban. Ezután még a győzelmet is megszerezhette volna a ráadásban a berlini együttes. – Újabb helyzetünk adódott Cuisance révén, illetve egy jó kontratámadási lehetőségünk volt, amit jobban kell kihasználnunk a jövőben. Nagyon közel voltunk az áhított sikerhez – mondta Leitl, majd hozzátette, hogy egy topcsapat ellen is megmutatták, mire képesek, ez pozitív a jövőre nézve.

És valaki még mindig meri azt állítani, hogy a Hertha nem kupacsapat

– jegyezte meg. Annak ellenére, hogy keserédes volt a kupabúcsú a Herthának, főleg a hazai közönség előtt, sem a vezetőedző, sem a játékosok nem tekintettek negatívan a mérkőzésre.