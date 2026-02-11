Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

HerthakiesésFreiburgDárdai MártonNémet Kupabüntetőpárbaj

Dárdai Márton visszatért a sérüléséből, és kupadrámába csöppent

A német másodosztályú Hertha az élvonalbeli Freiburg együttesét fogadta a Német Kupa negyeddöntőjében. A mérkőzést óriási érdeklődés övezte, több mint 56 ezren voltak a berlini stadionban. Dárdai Márton visszatért a sérülése után, a magyar válogatott hátvéd a kezdőben kapott helyet, és végig a pályán volt. A Hertha az 1-1-es eredmény után büntetőpárbajban 5-4-re maradt alul, így búcsúzott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 7:25
Dárdai Márton végig a pályán volt a Freiburg ellen.
Dárdai Márton a sérülése után ismét a Hertha kezdőjében kapott helyet. (Fotó: ANDREAS GORA / AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehezen indult a Hertha szereplése a Német Kupa idei kiírásában: a berliniek augusztusban csak büntetőkkel tudták kiejteni a Münstert. Ezt követte két sima győzelem az Elversberg (3-0) és a Kaiserslautern (6-1) ellen. Utóbbi mérkőzésen Dárdai Márton gólpasszt jegyzett. A negyeddöntőben a Freiburg jelentette a végállomást.

Dárdai Márton végig a pályán volt a Freiburg ellen.
Dárdai Mártonék drámai körülmények között búcsúztak. Fotó: AFP

Dárdai Márton a pályán élte át a kupadrámát

Dárdai Márton visszatért a csípősérülése után, a kezdőben kapott helyet. A Hertha nem illetődött meg a Bundesliga hetedik helyén álló Freiburgtól. A berliniek már a 7. percben betaláltak, azonban Reese gólját elvette a VAR. A mérkőzésen jó iramot diktáltak a felek, gól azonban nem született a rendes játékidőben, így következett a hosszabbítás.

A ráadás első félidejének hatodik percében hibázott a Hertha egy labdakihozatalnál, Szuzuki váltotta gólra ezt. A 104. percben érkezett a válasz a nagy tűzzel játszó hazai gárdától: Reese lőtt egy nagy gólt. Döntés nem született, jöhetett a büntetőpárbaj. Dárdai Márton végig a pályán volt, tizenegyest nem lőtt.

A tizenegyesek során hazai oldalon Cuisance és Klemens is hibázott, a Freiburg 5-4-re nyert, ezzel továbbjutott.

 

Számon kérte a kritikusokat a Hertha vezetőedzője

Büszke vagyok a fiúkra, arra, ahogyan játszottak és ahogyan helytálltak

fogalmazott Stefan Leitl, a Hertha BSC vezetőedzője, aki azért is dicsérte csapatát, hogy felállt a hátrányból a hosszabbításban. Ezután még a győzelmet is megszerezhette volna a ráadásban a berlini együttes. Újabb helyzetünk adódott Cuisance révén, illetve egy jó kontratámadási lehetőségünk volt, amit jobban kell kihasználnunk a jövőben. Nagyon közel voltunk az áhított sikerhez – mondta Leitl, majd hozzátette, hogy egy topcsapat ellen is megmutatták, mire képesek, ez pozitív a jövőre nézve.

És valaki még mindig meri azt állítani, hogy a Hertha nem kupacsapat

– jegyezte meg. Annak ellenére, hogy keserédes volt a kupabúcsú a Herthának, főleg a hazai közönség előtt, sem a vezetőedző, sem a játékosok nem tekintettek negatívan a mérkőzésre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.