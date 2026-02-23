téli olimpia 2026Eileen Guszabadstílusú sígyász

A halálos fenyegetéseket tragédia követte, az olimpiai aranya után bánatában sírt

A 2026. évi téli olimpia vasárnapi zárónapján, a női szabadstílusú sízők félcső versenyszámában a kínai Eileen Gu megvédte a címét. A sportág egyik legnagyobb alakja a döntő után mégis bánatában sírt a sajtótájékoztatón, ugyanis megtudta, hogy elhunyt a nagymamája.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 6:44
Gold medallist China's Gu Ailing Eileen celebrates on the podium after winning the freestyle skiing women's freeski halfpipe final during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Livigno Snow Park, in Livigno (Valtellina), on February 22, 2026. (Ph
Eileen Gu nem tudott igazán örülni az újabb olimpiai aranyérmének Fotó: AFP/Jeff Pachoud
A női szabadstílusú sízők félcsődöntőjét eredetileg szombat este rendezték volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt vasárnapra halasztották. A legnagyobb esélyesnek a címvédő kínai Eileen Gu számított, és a teljes téli olimpia egyik legnépszerűbb alakjának fölényét mutatja, hogy nem csak a második, de a harmadik sorozatban mutatott gyakorlatával is megnyerte volna az aranyérmet. A magát – az Egyesült Államokban nevelkedve – félig amerikainak is tartó 22 éves Gu ezzel a két ezüstérme után egy aranyat is szerzett a milánói–cortinai játékokon, és miután négy éve Pekingben szintén mindhárom versenyszámában érmes lett, az immáron hat dobogós helyezésével a valaha volt legeredményesebb szabadstílusú sízőnek mondhatja magát.

Eileen Gu Pekingben két arany- és egy ezüstérmet, idén egy arany- és két ezüstérmet nyert a téli olimpiai játékokon
Eileen Gu Pekingben két arany- és egy ezüstérmet, idén egy arany- és két ezüstérmet nyert a téli olimpiai játékokon. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Eileen Gu tragédiája az olimpiai bajnoki címe után

Az immáron háromszoros olimpiai bajnok klasszis az ezüstérmei után úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem elveszített aranyéremként gondol rájuk, ennek ellenére az eredményei, valamint Kína képviselése miatt rengeteg halálos fenyegetést is kapott, főleg az Egyesült Államokból. A vasárnapi versenyt követően aztán valóban tragikus hírt közölt vele a családja: a sajtótájékoztatón látott könnyeit azzal indokolta, hogy elhunyt a nagymamája.

– Elnézést a késésért, csak épp most tudtam meg, hogy meghalt a nagymamám – kezdte a sajtóeseményt az idei olimpia sportolói közül a harmadik legtöbb Instagram-követővel rendelkező Eileen Gu. – Nagyon fontos része volt az életemnek, ahogy felnőttem, igazán felnéztem rá. Erős harcos volt, egy igazi gőzhajó: ő irányította az életet, megragadta a gyeplőt, és olyanná tette, amilyenné akarta, ezzel pedig nagyon inspirált engem. Amikor utoljára láttam őt az olimpia előtt, nagyon beteg volt, szóval tudtam, hogy akár ez is megtörténhet. 

Nem ígértem meg neki, hogy nyerni fogok, de azt igen, hogy bátor leszek, ahogy ő is az volt, és ezért emlegetem folyton azt, hogy bízzak magamban, legyek bátor és vállaljak kockázatot.

Nagyon örülök, hogy ezt sikerült betartanom, és remélhetőleg büszke rám, de ez most egy nagyon nehéz időszak nekem – mondta a kínai síző, aki azzal zárta beszédét, hogy saját maga nagyon büszke az idei olimpián nyújtott teljesítményére.

Gu később a közösségi oldalán, fényképekkel is megemlékezett a nagymamájára:

Téli olimpia, szabadstílusú sí, női félcső:

  1. Eileen Gu (Kína) 94,75 pont
  2. Li Fang-huj (Kína) 93,00
  3. Zoe Atkin (Nagy-Britannia) 92,50

 

