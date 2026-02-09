A Honvéd edzőjének fájt, amit a pályán látott, a játékosok is kaptak dorgálást

A Honvéd az elmúlt években nem győzni jár Budafokra, és ez vasárnap is így volt. Feczkó Tamás csapata hiába szerezte meg a vezetést már a nyolcadik percben a 17 éves Ujváry Ferenc jóvoltából – akinek ez volt az első gólja a felnőtteknél –, ezután az NB II listavezetője belealudt a mérkőzésbe, ezt pedig a BMTE megbüntette a fordulás után, s nem is akárhogy. Az 50. percben egy szabadrúgás-variáció során Németh Márió passzolt Kovács Dávidnak, a csapatkapitány pedig előkészített az érkező Varga Balázsnak, aki úgy 25 méterről hatalmas gólt vágott Tomás Tujvel kapujába. A 42 éves hálóőr valószínűleg már sok mindent látott, de ezt ő is csak nézte. A Honvéd ezután megnyerhette volna a meccset, de pár perccel később Medgyes Zoltán büntetőt rontott, vagyis Hársfalvi András kitolta a bal kapufához érkező lövést. A Honvéd az 1-1-es döntetlennel nemcsak azért nem lehet elégedett, mert így a másodosztályban továbbra is nyeretlen a Promontor utcában (2 döntetlen, 1 vereség), hanem a Vasas a Kecskemét elleni győzelmével három pontra megközelítette a tabella elején.

A Honvéd nem nyert a Budafok otthonában, pedig a két együttest 13 csapat választja el a tabellán. Fotó: Boros Sándor/BMTE

Jó hangulat, több mint ezer néző a Budafok–Honvéd meccsen

Manapság már ritkaságszámba megy az NB II-ben, ha egy mérkőzésre több mint ezer néző látogat ki. A fővárosi összecsapás a kivételek közé tartozik, ugyanis 1200 néző volt a helyszínen. Mindez persze jórészt a Honvéd-drukkereknek köszönhető, 450 szerencsés jegyet tudott váltani a vendégszektorba, de akik hoppon maradtak, azok is elutaztak a XXII. kerületbe, pár százan a hazai szektorba vett jegyet.

A két klub jó kapcsolatáról sokat elmond, hogy semmilyen atrocitás nem volt a szurkolók között, sőt a hazai szektorba beülő honvédosok tisztelettudók voltak, Varga Balázs góljára ők is elismerően bólintottak. Lehet ezt így is.

Feczkó Tamásnak fáj a Honvéd meccse

A Honvéd egy hete némi szerencsével is, de 3-1-re legyőzte a Vidit az első tavaszi fordulóban. Ezúttal azonban a szerencse nem a kispestiekkel volt, a második félidőben Hársfalvi ihletett formában védett, s a kapufa is a Budafokkal volt. Feczkó Tamás, a Honvéd edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón hangot adott annak, hogy csapata az első gól után látványosan visszább állt. – Gratulálok a hazaiaknak, egyenrangú ellenfelek voltak, a közönség számára szórakoztató mérkőzés volt, sok volt az átmenet. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, szép gólt rúgtunk. Voltak lehetőségeink megszerezni a második gólt is, de sajnos ezeket elpuskáztuk.

Az első félidő második része nagyon nem tetszett, mert a második labdákat folyamatosan a hazaiak gyűjtötték össze, a mi térfelünkön folyt a játék és a hazaiak akár ki is egyenlíthettek volna

– kezdte Feczkó, aki itt a végén arra utalt, hogy a BMTE Kovács Dávid lövésénél akár gólt is szerezhetett volna, ha Tujvel nem véd. – A második játékrészt egy szenzációs góllal kezdték a hazaiak, ezt követően ki-ki mérkőzés volt, ahol nekünk voltak nagyobb helyzeteink, kapufát is fejeltünk. A mérkőzés hűen tükrözte, hogy a Budafok egy sokkal jobb csapat annál, mint amit a pozíciója mutat.

Kicsit fáj…. Az első félidő alapján reális az eredmény, de a nagyobb helyzeteink miatt nyernünk kellett volna, itt kimondottan a második félidő végére gondolok

– folytatta Feczkó, majd lapunk arról kérdezte a kispesti edzőt, hogy mindent összevetve megszerzett egy pontként vagy elvesztett kettőként gondol vissza a találkozóra. Feczkó Tamás rövid és lényegre törő választ adott. – Egy ponttal több van a nevünk mellett, a pohár azonban inkább félig üres.