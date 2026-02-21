Döbbenet a ring világában: Joshua júliusban újra bokszol, Mayweather hivatalosan visszatér

Ugyan szombaton éjszaka három világbajnoki címmeccset is rendeznek Las Vegasban – a főmeccset a WBC váltósúlyú világbajnoki címéért vívja majd Mario Barrios (29-2-2, 18 KO) és kihívója, Ryan Garcia (24-2, 20 KO) –, a bokszvilág számára most két visszatérés bejelentése szolgáltatja a legnagyobb érdekességet. Egyrészt végre megszületett a döntés, hogy Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a decemberi balesetét követően júliusban lép újra ringbe, másrészt a 2017-ben veretlenül visszavonult Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) bejelentette, hogy a Mike Tyson (50-7, 44 KO) ellen április 25-én vívandó bemutatóját követően 49 évesen hivatalosan is visszatér és folytatja profi pályafutását.

Tyson Fury és Anthony Joshua csatájára az egész világ kíváncsi, lehet, hogy már idén sor kerül rá Fotó: The Ring Magazine

Joshua mindenképpen bevállalja a Tyson Fury elleni brit ringháborút

Amikor tavaly decemberben egy brutális kiütéssel szinte megsemmisítette a youtuberből bokszolóvá avanzsálódott Jake Pault (12-2, 7 KO), már mindenki arról beszélt, létrejöhet a nagy brit rangadó a visszatérését szintén bejelentő, és április 11-én ringbe lépő Tyson Furyval (34-2-1, 24 KO). Azonban Joshua sorsa egy pillanat alatt megkérdőjeleződött, amikor december 29-én autóbalesetet szenvedett Nigériában, melyben két barátja és csapatának nagyon fontos tagja, Latif Ayodele és Sina Ghami az életét vesztette.

Joshua jövője így teljesen bizonytalanná vált. Azonban menedzsere, Eddie Hearn a Ring Magazinnak adott interjúban most elárulta, pártfogoltja júliusban visszatér a ringbe, majd utána készen áll a Furyval való összecsapásra.

– Még a decemberi baleset előtt azt terveztük, hogy Anthony márciusban bokszol, mielőtt augusztusban összecsap Tyson Furyval. Ez a tragédiával sajnos egy csapásra lehetetlenné vált, és

most azon dolgozom, hogy megfelelő ellenfelet szerezzek a számára egy júliusi összecsapáshoz.

Ha ez létrejött, és olyan teljesítményt nyújt, ami biztató a jövőre nézve, akkor nyitottak vagyunk a Fury elleni meccsre, amire az év végén vagy 2027 elején kerülhet sor – állította Eddie Hearn.

Floyd Mayweather kilenc évvel a visszavonulása után, 49 évesen visszatér a ringbe és folytatja profi pályafutását Fotó: Showtime

Megcsappant Mayweather pénze, más oka nem lehet a visszatérésnek

A profi boksz világában csak Money Boynak hívott 49 éves amerikai már akkor sokkolta a világot, amior elvállalta, hogy bemutatót vív a másik legendával, Mike Tysonnal április 25-én, ám az igazi döbbenetet mostani bejelentése váltotta ki a bokszrajongókból. Az amerikai karrierjének utolsó hét profi meccsére, 2013 és 2017 között, a Showtime fizetős csatornáján került sor:

Robert Guerrero (38-6-1, 20 KO),

Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO),

Marcos Maidana kétszer (35-5, 31 KO),

Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO),

Andre Berto (32-6, 24 KO),

Conor McGregor ellen.

Akkoriban Mayweathert gyakran emlegették a világ egyik legjobban fizetett sportolójaként. Most – miután a Business Insider rávilágított – a pazarló életmódja miatt vélhetően újra pénzügyi gondokkal néz szembe, ezért úgy döntött, nemcsak beperli 340 millió dollárra a Showtime Sportsot, illetve közvetve azt az Al Haymont, akit korábban mindig a megmentőjeként emlegetett, hanem

visszatér a ringbe, és kilenc év szünetet követően folytatja profi pályafutását.

Mayweather azt is bejelentette, hogy visszatérésére a CSI Sports/Fight Sportsszal kötött exkluzív szerződés keretében kerül sor. Az ellenfelet, a dátumot, a helyszínt és a közvetítéssel kapcsolatos információkat a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.