Döbbenet a ring világában: Joshua júliusban újra bokszol, Mayweather hivatalosan visszatér

Úgy tűnik, ez a hétvége a nagy bejelentéseké eddig a profi bokszban. Ugyanis két olyan visszatérés lett hivatalos, amire az előzmények ismeretében nem sok esély mutatkozott: a decemberi balesetét követően – melyben két barátját elveszítette – júliusban ismét bokszol Anthony Joshua, míg a 49 éves, veretlenül visszavonult Floyd Mayweather az április 25-én, Mike Tyson ellen vívandó bemutatóját követően folytatja profi karrierjét.

Molnár László
2026. 02. 21. 14:52
Anthony Joshua visszatért az edzőterembe, és a nyáron ismét bokszolni fog
Anthony Joshua visszatért az edzőterembe, és a nyáron ismét bokszolni fog Forrás: boxingscene.com/Esther Lin
Ugyan szombaton éjszaka három világbajnoki címmeccset is rendeznek Las Vegasban – a főmeccset a WBC váltósúlyú világbajnoki címéért vívja majd Mario Barrios (29-2-2, 18 KO) és kihívója, Ryan Garcia (24-2, 20 KO) –, a bokszvilág számára most két visszatérés bejelentése szolgáltatja a legnagyobb érdekességet. Egyrészt végre megszületett a döntés, hogy Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a decemberi balesetét követően júliusban lép újra ringbe, másrészt a 2017-ben veretlenül visszavonult Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) bejelentette, hogy a Mike Tyson (50-7, 44 KO) ellen április 25-én vívandó bemutatóját követően 49 évesen hivatalosan is visszatér és folytatja profi pályafutását.

Tyson Fury és Anthony Joshua csatájára az egész világ kíváncsi, lehet, hogy már idén sor kerül rá
Tyson Fury és Anthony Joshua csatájára az egész világ kíváncsi, lehet, hogy már idén sor kerül rá      Fotó: The Ring Magazine

Joshua mindenképpen bevállalja a Tyson Fury elleni brit ringháborút

Amikor tavaly decemberben egy brutális kiütéssel szinte megsemmisítette a youtuberből bokszolóvá avanzsálódott Jake Pault (12-2, 7 KO), már mindenki arról beszélt, létrejöhet a nagy brit rangadó a visszatérését szintén bejelentő, és április 11-én ringbe lépő Tyson Furyval (34-2-1, 24 KO). Azonban Joshua sorsa egy pillanat alatt megkérdőjeleződött, amikor december 29-én autóbalesetet szenvedett Nigériában, melyben két barátja és csapatának nagyon fontos tagja, Latif Ayodele és Sina Ghami az életét vesztette.

Joshua jövője így teljesen bizonytalanná vált. Azonban menedzsere, Eddie Hearn a Ring Magazinnak adott interjúban most elárulta, pártfogoltja júliusban visszatér a ringbe, majd utána készen áll a Furyval való összecsapásra.

– Még a decemberi baleset előtt azt terveztük, hogy Anthony márciusban bokszol, mielőtt augusztusban összecsap Tyson Furyval. Ez a tragédiával sajnos egy csapásra lehetetlenné vált, és 

most azon dolgozom, hogy megfelelő ellenfelet szerezzek a számára egy júliusi összecsapáshoz.

Ha ez létrejött, és olyan teljesítményt nyújt, ami biztató a jövőre nézve, akkor nyitottak vagyunk a Fury elleni meccsre, amire az év végén vagy 2027 elején kerülhet sor – állította Eddie Hearn.

Floyd Mayweather kilenc évvel a visszavonulása után, 49 évesen visszatér a ringbe és folytatja profi pályafutását
Floyd Mayweather kilenc évvel a visszavonulása után, 49 évesen visszatér a ringbe és folytatja profi pályafutását     Fotó: Showtime

Megcsappant Mayweather pénze, más oka nem lehet a visszatérésnek

A profi boksz világában csak Money Boynak hívott 49 éves amerikai már akkor sokkolta a világot, amior elvállalta, hogy bemutatót vív a másik legendával, Mike Tysonnal április 25-én, ám az igazi döbbenetet mostani bejelentése váltotta ki a bokszrajongókból. Az amerikai karrierjének utolsó hét profi meccsére, 2013 és 2017 között, a Showtime fizetős csatornáján került sor:

  • Robert Guerrero (38-6-1, 20 KO), 
  • Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO), 
  • Marcos Maidana kétszer (35-5, 31 KO), 
  • Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO), 
  • Andre Berto (32-6, 24 KO), 
  • Conor McGregor ellen. 

Akkoriban Mayweathert gyakran emlegették a világ egyik legjobban fizetett sportolójaként. Most – miután a Business Insider rávilágított – a pazarló életmódja miatt vélhetően újra pénzügyi gondokkal néz szembe, ezért úgy döntött, nemcsak beperli 340 millió dollárra a Showtime Sportsot, illetve közvetve azt az Al Haymont, akit korábban mindig a megmentőjeként emlegetett, hanem 

visszatér a ringbe, és kilenc év szünetet követően folytatja profi pályafutását. 

Mayweather azt is bejelentette, hogy visszatérésére a CSI Sports/Fight Sportsszal kötött exkluzív szerződés keretében kerül sor. Az ellenfelet, a dátumot, a helyszínt és a közvetítéssel kapcsolatos információkat a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.

Floyd Mayweather pályafutása legnagyobb bevételét a Manny Pacquiao elleni meccs jelentette
Floyd Mayweather pályafutása legnagyobb bevételét a Manny Pacquiao elleni meccs jelentette     Fotó: BACKPAGE IMAGES / BACKPAGE IMAGES Ltd

Öt súlycsoportban volt világbajnok az amerikai legenda

  • nagypehelysúly
  • könnyűsúly
  • kisváltósúly
  • váltósúly
  • nagyváltósúly

– Még mindig megvan bennem minden, ami ahhoz kell, hogy további rekordokat döntsek meg a bokszban. A közelgő Mike Tyson-bemutatótól kezdve a rákövetkező profi meccsemig senki sem fog nagyobb közönséget vonzani, nagyobb globális közvetítési közönséget elérni és több pénzt keresni minden egyes eseménnyel, mint az én eseményeim – jelentette ki a boxingscene.com szakportálnak a 49 éves amerikai, aki több mint egymilliárd dollárt keresett a profi bokszban.

