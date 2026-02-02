Ez hihetetlen: a kézilabda Eb-ről kitiltott csaló bírók dobogósok lettek az év játékvezetői versenyében

A Handball Planet című oldal még az Eb előtt hirdette meg szokásos év végi szavazását, amelyen a 2025-ös év legjobbjaira lehetett voksolni. Mindez persze csak játék, de azért több is annál. Már zajlott a voksolás, amikor bombaként robbant a hír: az EHF a január 15-én kezdődő kézilabda Eb előtt kizárta a bírók mezőnyéből az északmacedón Nacsevszki–Nikolov párost. Az ok is döbbenetes volt: a két északmacedón sípmester hamisított videókkal próbálta meg alátámasztani azt, hogy fizikailag alkalmasak az Eb-meccsek levezetésére. Amikor kiderült a turpisság, az EHF lépett, és azonnal kizárta őket a kézilabda Eb bírókeretéből.

Slave Nikolov a kézilabda Eb-n nem lehetett ott, a voksoláson igen. Fotó: DPA

Az ember azt hitte, hogy a drasztikus lépés után a Handball Planet oldalán a voksolást meghirdetők is lépnek, s onnan is törlik a két csalót. Már csak azért is, mert a Nacsevszki–Nikolov kettős tette az egész sportágra nagyon rossz fényt vetett. Nem így történt. A szavazás azonban – mintha mi sem történt volna – ment tovább.

Még szerencse, hogy a szavazóknak több eszük volt, ámbátor így is akadtak olyanok, akik a két északmacedón jómadárra adták le szavazatukat.

Nem is kevesen.

Egy szlovén páros nyert, de a bronzérem a csalóké lett

Ami a lényeg, hogy a versenyt a szlovén Bojan Lah és David Sok nyerte meg, ők lettek tehát 2025-ben a világ legjobb bírói ebben a sportágban. Mögöttük a Garcia–Marin spanyol kettős végzett a második helyen. A szavazás két külön csatornán zajlott.

Ami a szakmai zsűri és a szurkolók által leadott voksokat illeti, itt a harmadik helyre futott be az északmacedón kettős.

Egy másik platformon (Instagram + weboldal) viszont szerencsére csak a negyedikek lettek. Az azonban figyelemre méltó tény, hogy több százan akkor is rájuk voksoltak, ha tudták, hogy mennyi vaj van a fejükön.