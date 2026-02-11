LeBron James újabb pofont kapott, legendás sorozata ér véget az NBA-ben

Rendkívüli

Újabb páratlan sorozata szakad meg a Los Angeles Lakers világsztárjának az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA). A négyszeres bajnok LeBron James ugyanis nem lesz jogosult az idény végi díjakra, miután a 41 éves klasszis kihagyta idei tizennyolcadik mérkőzését. Az NBA szabályai szerint a játékosoknak legalább hatvanöt meccsen kell szerepelniük ahhoz, hogy az év végén díjakat kapjanak. A kaliforniaiak csillagának ezzel megszakadt a huszonegy, egymást követő szezonon át tartó szereplése a liga legjobb kezdőötösei között.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 10:02
LeBron James újabb páratlan sorozata szakadt meg az NBA-ben Fotó: SCOTT TAETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az NBA 2023/2024-es idénye óta — néhány kivételtől eltekintve — a játékosoknak legalább 65 mérkőzést kell játszaniuk ahhoz, hogy év végi díjakra jogosultak legyenek. Vannak mentességek szezonvégi sérülésekre és rendkívüli körülményekre hivatkozva, de ezek közül valószínűleg egyik sem lesz alkalmazható LeBron James esetében, akinek így újabb elképesztő sorozata szakad meg a világ legkeményebb kosárlabda-bajnokságában.

LeBron James két évtizeden át az NBA legjobbjai közé tartozott, de ez most véget ért
LeBron James két évtizeden át az NBA legjobbjai közé tartozott, de ez most véget ér (Fotó: Getty Images North America/Chris Graythen)

LeBron James két évtizeden át a legjobbak között volt

LeBron James nem lesz jogosult az idény végi elismerésekre, miután kihagyta a 18. mérkőzését, és ezzel megszakadt hihetetlen, 21 egymást követő szezonon át tartó szereplése a legjobb játékosokat felsorakoztató All-NBA-csapatokban. A Los Angeles Lakers bedobójának sorozata még 2005-ben indult, amikor Jamest a liga második legjobb csapatába (All-NBA Second Team) válaszottták a Dwyane Wade, Kevin Garnett, Amare Stoudemire és Ray Allen mellett, és egészen a tavalyi szezonig tartott, amikor ismét a bajnokság második legjobb csapatában kapott helyet Anthony Edwardsszel, Steph Curryvel, Evan Mobley-val és Jalen Brunsonnal együtt. 

Sokatmondó, hogy Evan Mobley és Anthony Edwards mindössze négyéves (!) volt, amikor Jamest először válogatták be a liga legjobbjai közé.

James, aki decemberben töltötte be a 41. életévét, rekordnak számító 23. NBA-idényében 21,8 pontot, 5,7 lepattanót és 6,8 gólpasszt átlagol. A rutinos játékos legutóbb több mint 36 percet töltött a pályán a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder elleni 119–110-es vesztes meccsen. James egy ízületi gyulladás miatt kihagyta a San Antonio Spurs elleni keddi rangadót, ami nem meglepő, hiszen már az idény elején is szenvedett különböző sérülésekkel. James idén először 14 meccset hagyott ki isiász miatti idegirritáció miatt, amely miatt a felkészülési mérkőzéseken sem tudott részt venni. Élete során először maradt távol a szezonnyitóról is, és további meccseket hagyott ki egymás után következő játéknapokon (back-to-back). 

– 41 éves vagyok, természetesen a szezon hátralévő részében is kérdéses lesz, hogy vállalom-e az egymás utáni mérkőzéseket. 41 vagyok, a legtöbb percet játszottam az NBA történetében. Jegyezzétek le.. Miről beszélünk? Miről beszélünk? – nyilatkozta picit ingerülten James a hétfői vereség után, majd a Lakers ásza dicsérte a címvédő Oklahomát.

LeBron James ellen Chet Holmgren védekezik, az Oklahoma City győzni tudott a Lakers ellen
LeBron James ellen Chet Holmgren védekezik, az Oklahoma City győzni tudott a Lakers ellen (Fotó: Getty Images North America/Kevin Terrell)

– Az ott egy bajnokcsapat. Mi nem vagyunk azok. Nem tudjuk a mérkőzések végéig fenntartani az energiát, ők pedig igen. Ezért nyerték meg a tavaly bajnokságot – fejtette ki James, aki ezután elnézést kért a hangneméért.

– Bocsánat, ha ingerültnek tűnök, de 41 vagyok. A türelmem napról napra egyre kevesebb – szabadkozott a veterán kosárlabdázó, aki a San Antonio Spurs elleni összecsapást az oldalvonal mellől nézte végig, de nem James volt az egyetlen nagy hiányzója az arany-liláknak.

Wembanyama csillogott

A liga pontlistáját vezető szlovén sztárirányító Luka Doncic combhajlító-sérülés miatt hagyta ki harmadik egymást követő meccsét. Doncic mellett a sérült Austin Reaves, Deandre Ayton és Marcus Smart sem állt rendelkezésére JJ Redick vezetőedzőnek, akik sima 136-108-ra kikaptak a Victor Wembanyama vezette Spurstől. A francia csodagyerek az 40 pontos szezoncsúcsából 37-et szerzett az első félidőben, és vezérletével a San Antonio sorozatban az ötödik meccsén tudott nyerni. 

Victor Wembanyama megállíthatatlan volt.
Victor Wembanyama megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images North America/Ronald Martinez)

Wembanyama teljesítményében az csodálatra méltó volt, hogy a 224 cm magas kosaras csak a második félidő első nyolc percében játszott, miután a Spurs nagy előnyre szert tett az első két negyedet követően. 

A francia magas ember 12 lepattanót is gyűjtött, és ő lett az elmúlt 50 szezon harmadik olyan játékosa, aki 27 perc vagy annál kevesebb játékidő alatt legalább 40 pontot dobott.

A Lakers csapatában pályára lépett LeBron James fia, Bronny James is, akinek olykor sikerült megállítania a francia csillagot. Bár a győzelmet nem tudta kiharcolni a csapatának, az ifjabb James jól játszott: tizenkét pontot, három lepattanót, hat gólpasszt és egy blokkot tett be a közösbe.

Victor Wembanyama legszebb megmozdulásai a Los Angeles Lakers elleni győztes mérkőzésen:

 

