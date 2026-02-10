Liverpoolból üzenik Slotnak: ez így nem mehet tovább!

Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

A Brentford szintjére süllyedt Szoboszlai Dominikékék angol bajnok csapata. A Liverpool FC úgy áll a Premier League 6. helyén, hogy távolabb van a listavezetőtől, mint a kieső helyen álló West Ham Unitedtől. Az egyik helyi lap részletesen elemezte a kialakult helyzetet, s arra a következtetésre jutott, hogy Arne Slot csapata nem képes irányítani a játékot és a sorsát, s ha lemarad a nemzetközi szereplést érő első öt pozícióról és a Bajnokok Ligájában sem alkot maradandót, a holland menedzsernek nem lesz maradása.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 10. 7:22
Liverpool FC Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London o
Ha így folytatódik a Liverpool Fc és Szoboszlai Dominik elköszönhet Arne Slottól Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Sokasodnak a viharfelhők Liverpool felett, miután a város első számú csapata nem tud kimászni a gödörből. A Liverpool FC nemhogy nincs versenyben angol bajnoki címe megvédéséért, azért kell izgulnia, hogy a szezon végére elérje a nemzetközi szereplésre jogosító helyezések egyikét. A Manchester City elleni drámai, 2-1-es, Szoboszlai Dominik bombagóljáról és kiállításáról elhíresült vereség után komolyan megkongatták a vészharangokat. 

Szoboszlai Dominik ünnepli szabadrúgásgólját a Manchester City ellen. A Liverpool FC helyzete továbbra is ingatag
Szoboszlai Dominik ünnepli szabadrúgásgólját a Manchester City ellen. A Liverpool FC helyzete továbbra is ingatag (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

– Többnek tűnt, mint egy vereség. A Man City elleni kudarc azt jelentette, hogy a Liverpool FC 17 ponttal lemaradva zárta a hétvégét az éllovas Arsenal mögött, és 16 ponttal a Premier League 18. helyén álló West Ham előtt – hívja fel a figyelmet a kialakult helyzetre a thisisanfield.com. A helyi ügyekre szakosodott portál szerzője, Danny Gallagher szerint „gyenge formájuk és szánalmas eredményeik ellenére” felvették a versenyt a bajnoki címük visszaszerzéséért küzdő Erling Haalandékkal Szoboszlai Dominikék, de a magyar játékos hiába „dacolt a fizikával, és nagyjából egymillió mérföldről szabadrúgásból lőtt a hálóba”, a Vörösök kikaptak. 

Bajban a Liverpool FC?

A lap részletesen elemezte a kialakult helyzetet, s 

arra a következtetésre jutott, hogy Arne Slot csapata nem képes irányítani a játékot és a sorsát, s ha lemarad a nemzetközi szereplést érő első öt pozícióról és a Bajnokok Ligájában sem alkot maradandót, a holland menedzsernek nem lesz maradása.

 A Premier League-ből 13 forduló van hátra, szerdán Sunderlandben nem játszhat az eltiltott Szoboszlai Dominik. A még Bajnokok Ligája-szereplést érő 3-4. helyen álló Aston Villával és Manchester Uniteddel, valamint az ötödik, a Liverpoolnál négy ponttal többet gyűjtő Chelsea-vel is megmérkőzik majd Arne Slot együttese.

Arne Slot sorsa is a tét

– Itt az ideje a kemény beszélgetéseknek Liverpoolban! – szögezi le a szerző, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan teljesítmény egy olyan csapattól, amely tavaly nyáron megnyerte a bajnoki címet, majd 446 millió fontot költött erősítésekre. Arne Slot menedzsernek hitelt ad az első szezonban megszerzett Premier League-cím, valamint „egy tisztességes ember, nagyszerű futballaggyal és a sport iránti végtelen szenvedéllyel”, ám úgy tűnik, nincs identitása a csapatának, amelynek a szakíró szerint a Bajnokok Ligája-menetelés mentheti meg a szezonját és a holland állását.
 

