Edzője szerint nagy a baj, súlyosan megsérült a Liverpool új igazolása

Jérémy Jacquet a téli átigazolási időszak végén lett a Liverpool játékosa. A Rennes 55 millió fontot kap a húszéves francia középhátvédért – ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén 60 millióra is nőhet –, aki az idény hátralévő részét még az előző klubjánál tölti, és majd csak a nyáron csatlakozik a Vörösökhöz.

Bár Jérémy Jacquet még a Rennes futballistája, a Liverpoolnál is aggódhatnak új játékosuk sérülése miatt (Fotó: AFP/Lou Benoist)

A Liverpool új igazolása, Jérémy Jacquet hosszú időre kidőlhet

Kérdés azonban, hogy nyáron milyen állapotban kerül Liverpoolba a védő, ugyanis a Rennes szombati bajnokiján súlyosnak tűnő vállsérülés miatt le kellett cserélni. Jacquet az éllovas Lens otthonában 3-1-re elveszített összecsapás 67. percében egy ütközést követően rosszul ért földet, és már ekkor olyannyira fájlalta a vállát, hogy nem tudta folytatni a játékot.

Habib Beye, a Rennes vezetőedzője a lefújás után megerősítette, hogy nagy a baj: Jacquet vállsérülést szenvedett.

Bár az csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mennyit kell kihagynia a fiatal futballistának, a tréner elismerte, hogy elég súlyosnak tűnik a probléma.

A Liverpool a Chelsea-t előzte meg a Jacquet kegyeiért zajló küzdelemben, a francia bekk öt plusz egy évre szóló szerződést írt alá a Szoboszlai Domonikot és Kerkez Milost a soraiban tudó egyesülettel.