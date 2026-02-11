Idén is megrendezik a Magyar Parasport Napját, a szervezők számos programmal készülnek

A Magyar Parasport Napját 2018 óta, minden év február 22-én tartják meg. A kilencedik alkalommal meghirdetett országos nap résztvevői köre idén a vállalatokkal bővült, amellyel a szervezők ismételten fel kívánták hívni a figyelmet a fogyatékossággal élő emberekre és a sport fontosságára. Az esemény keretében bemutatták a Magyar Parasport Napja nagyköveteit, valamint beszámoltak a FODISZ által koordinált MPN2026 programokról. A sajtótájékoztatón sor került az MBH Bank Nyrt. és az MPB közötti támogatási megállapodás aláírására is: az MBH Bank együttműködési megállapodást kötött a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, amelynek értelmében a pénzintézet a Magyar Paralimpiai Csapattal közösen erősíti tovább a hazai sportéletet. A partnerség célja, hogy a hitelintézet hozzájáruljon a magyar parasportok fejlődéséhez, valamint támogassa a paralimpiai értékek szélesebb körű megismertetését.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a Magyar Parasport Napja 2026 programjairól tartott sajtótájékoztatót. Fotó: Tumbász Hédi

A Magyar Parasport Napja alkalmából tartottak sajtótájékoztatót

Az MBH Bank és az MPB által kötött megállapodás hosszú távú, stratégiai együttműködés kereteit rögzíti, amelynek középpontjában a közös gondolkodás és a kölcsönös értékteremtés áll. Az MBH Bank a jövőben „A Magyar Paralimpiai Csapat Támogatója” megjelölést viselheti azzal a célkitűzésével összhangban, hogy hozzájáruljon a parasport fejlődési lehetőségeinek bővítéséhez, valamint ahhoz, hogy a paralimpiai sportolók teljesítménye és példamutatása minél szélesebb körben váljon láthatóvá. A bank kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség, az elfogadás és a közösségi összetartozás erősítését, amelyek a paralimpiai mozgalom alapértékei is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Paralimpiai Csapat partnereként hozzájárulhatunk a parasportolók sikereihez.

A paralimpikonok elkötelezettsége, kitartása és teljesítménye nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életben is inspiráló példát mutat.

Az MBH Bank számára fontos, hogy olyan ügyek mellé álljon, amelyek valódi értéket teremtenek a közösség számára – mondta Puskás András, az MBH Bank Államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.