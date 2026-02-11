Magyar Paralimpiai Bizottságmagyar parasport napjaKuttor-Bragmayer ZsanettDr Szabó László

Idén is megrendezik a Magyar Parasport Napját, a szervezők számos programmal készülnek

Az MBH Bank Nyrt. báltermében tartott közös sajtótájékoztatót a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a Magyar Parasport Napja 2026 programjairól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:16
Idén is fontos eseménynek számít a Magyar Parasport Napja Fotó: Tumbász Hédi
A Magyar Parasport Napját 2018 óta, minden év február 22-én tartják meg. A kilencedik alkalommal meghirdetett országos nap résztvevői köre idén a vállalatokkal bővült, amellyel a szervezők ismételten fel kívánták hívni a figyelmet a fogyatékossággal élő emberekre és a sport fontosságára. Az esemény keretében bemutatták a Magyar Parasport Napja nagyköveteit, valamint beszámoltak a FODISZ által koordinált MPN2026 programokról. A sajtótájékoztatón sor került az MBH Bank Nyrt. és az MPB közötti támogatási megállapodás aláírására is: az MBH Bank együttműködési megállapodást kötött a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, amelynek értelmében a pénzintézet a Magyar Paralimpiai Csapattal közösen erősíti tovább a hazai sportéletet. A partnerség célja, hogy a hitelintézet hozzájáruljon a magyar parasportok fejlődéséhez, valamint támogassa a paralimpiai értékek szélesebb körű megismertetését.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a Magyar Parasport Napja 2026 programjairól tartott sajtótájékoztatót
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a Magyar Parasport Napja 2026 programjairól tartott sajtótájékoztatót. Fotó: Tumbász Hédi

A Magyar Parasport Napja alkalmából tartottak sajtótájékoztatót

Az MBH Bank és az MPB által kötött megállapodás hosszú távú, stratégiai együttműködés kereteit rögzíti, amelynek középpontjában a közös gondolkodás és a kölcsönös értékteremtés áll. Az MBH Bank a jövőben „A Magyar Paralimpiai Csapat Támogatója” megjelölést viselheti azzal a célkitűzésével összhangban, hogy hozzájáruljon a parasport fejlődési lehetőségeinek bővítéséhez, valamint ahhoz, hogy a paralimpiai sportolók teljesítménye és példamutatása minél szélesebb körben váljon láthatóvá. A bank kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség, az elfogadás és a közösségi összetartozás erősítését, amelyek a paralimpiai mozgalom alapértékei is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Paralimpiai Csapat partnereként hozzájárulhatunk a parasportolók sikereihez. 

A paralimpikonok elkötelezettsége, kitartása és teljesítménye nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életben is inspiráló példát mutat.

Az MBH Bank számára fontos, hogy olyan ügyek mellé álljon, amelyek valódi értéket teremtenek a közösség számára – mondta Puskás András, az MBH Bank Államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az MBH Bank hosszú évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak. A pénzintézet stratégiai partnere a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a magyar olimpiai csapat hivatalos bankjaként támogatja a sportolók felkészülését és versenyeken való részvételét. Emellett kiemelt szponzori együttműködésben áll a Magyar Úszó Szövetséggel, valamint több meghatározó hazai sportegyesülettel és klubbal, köztük a Ferencvárosi Torna Clubbal, a DVSC-vel és a veszprémi férfi kézilabdacsapattal. A bank márkanagykövete Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, aki inspiráló példaként képviseli azokat az értékeket, amelyek a sportban és a felelős pénzügyi döntésekben egyaránt meghatározóak.

A Magyar Paralimpiai Csapattal kötött együttműködés pedig tovább erősíti az MBH Bank elkötelezettségét az esélyegyenlőség, az inkluzivitás és a közösségi értékteremtés mellett. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke kiemelte: – A fogyatékossággal élők sportja ma már olyan volumenű szakmai és anyagi forrásokat igényel, amelyhez elengedhetetlen egy stabil, megbízható partner. 

Az MBH Bank személyében egy olyan stratégiai szövetségest találtunk, amely hosszú távon biztos hátteret tud teremteni a magyar parasportolók számára.

Külön öröm, hogy a bank számára a sport nemcsak támogatandó terület, hanem kiemelt stratégiai ágazat is. Egy olyan vállalattal működünk együtt, amely a sportban egyszerre lát társadalmi értéket és felelős befektetést – mondta, majd beszédét az alábbi gondolattal zárta: – Február 22. a parasport napja, de azt szeretnénk, ha az év minden napján kiemelt figyelem övezné a fogyatékossággal élők sportját.

Magyar Parasport Napja, MPB, MBH Bank
Az MBH Bank Nyrt. bálterme adott otthont az eseménynek. Fotó: Tumbász Hédi

Kuttor-Bragmayer Zsanett és Mocsári Bence is a program nagykövetei között

A Magyar Parasport Napja 2026 nagykövetei közül elsőként Kuttor-Bragmayer Zsanett, világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok győztes triatlonista osztotta meg gondolatait: – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az idei Magyar Parasport Napja nagykövete lehetek. A triatlonban az integráció természetes része a sportágnak, hiszen évek óta együtt versenyzünk Bencéékkel. Nagyon várom a programokat, és igyekszem minél több eseményen személyesen is részt venni, még úgy is, hogy nemrégiben született meg a kisfiam.

Mocsári Bence, paralimpiai 5. helyezett paratriatlonista elmondta: – Számunkra is öröm, hogy Zsanettékkel együtt versenyezhetünk. Ilyenkor az ép sportolókat példaként kezelem, igyekszem tanulni tőlük és folyamatosan fejlődni. Boldog vagyok, hogy nagykövetként segíthetem az idei Magyar Parasport Napja programjait. Nagy célom, hogy a párizsi ötödik helyemet Los Angelesben tovább javítsam, és akár a dobogóra is felállhassak.

A Magyar Parasport Napja alkalmából a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ idén is több pályázati lehetőséget hirdet. Rajzpályázatra várják az óvodák, EGYMI-k és általános iskolák jelentkezését, emellett fotópályázatot, valamint programbeszámoló pályázatra is lehet jelentkezni. 

A pályázatok célja, hogy az MPN résztvevői bemutassák a parasport értékeit, valamint azokat az élményeket és közösségi tapasztalatokat, amelyek a Magyar Parasport Napjához kapcsolódó programokon születnek.

A Magyar Parasport Napjához kapcsolódóan az MPB és a FODISZ közreműködésével idén is több száz intézményben és sportszervezetnél valósulnak meg parasportnapi programok országszerte. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bírnak a vármegyei szintű események, amelyek minden vármegyében egy-egy nagyobb, közös program keretében gyűjtik össze a térség intézményeinek diákjait és sportolóit. Ezek a rendezvények nemcsak sportolási lehetőséget biztosítanak, hanem erősítik a közösségi élményt, az együttműködést és az elfogadást is.

A programok sikeres megvalósítását segítendő, a Magyar Parasport Napjához kapcsolódóan, az intézmények számára különféle szakmai segédanyagokat is rendelkezésre állnak. Ezek támogatást nyújtanak a parasportágakat bemutató sportnapok megszervezéséhez, valamint az oktató-nevelő munkához is. Az óvodák számára mesekönyvek és parasporttal kapcsolatos színezők, az általános és középiskolás korosztály számára pedig érzékenyítő kisfilmek állnak rendelkezésre, amelyek segítik a fogyatékossággal élő emberek és a parasport világának megismerését. A segédanyagok az MPB és FODISZ weboldalán is elérhetők.

A Magyar Parasport Napja a Sportért Felelős Államtitkárság, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ támogatóinak segítségével, valamint a szakmai partnerek odaadó munkájával tud évről évre sikeresen megvalósulni.

A szervezők a Magyar Parasport Napja további eseményeire is szeretettel várják az érdeklődőket:

  • MPN2026 Parasport Mini Bajnokság és az Év Parasport Edzője díj átadása: az MPB, a FODISZ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közös szervezésében valósul meg az MPN2026 Parasport Mini Bajnokság, amelynek keretében ünnepélyesen átadásra kerül az Év Parasport Edzője díj is.
    Időpont: 2026. február 20., péntek 9:30–12:00. Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Aréna, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 25.
  • MPN2026 koszorúzás és megemlékezés. Időpont: 2026. február 23., hétfő 10:00. Helyszín: 1055 Budapest, Olimpia park.

 

