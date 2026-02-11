A Manchester United cserben hagyta mára már felismerhetetlenné vált szurkolóját

Mindkét csapat remek formában várta a találkozót: a West Ham az utóbbi öt PL-meccséből hármat megnyert, míg a Manchester United az Arsenalt, a Manchester Cityt, a Fulhamet és a Tottenhamet is legyőzte, mióta Michael Carrick átvette az irányítást. Mára már világszerte ismert lett az az MU-szurkoló, aki megfogadta, hogy addig nem vágatja le haját, amíg csapata nem arat őt győzelmet zsinórban. Frank Ilett már készíthette az ollót és a hajvágót kedden este, azonban csalódnia kellett.

Elképesztő hajkoronája lett már az MU-szurkolónak, aki 2024 ősze óta vár a hajvágásra. Forrás: YouTube

Még 2024 októberében fogadta meg Frank Ilett, hogy addig nem vágatja le a haját, amíg szeretett csapata, a Manchester United nem nyer öt egymást követő mérkőzést. Ehhez most jártak a legközelebb a Vörös Ördögök, azonban a West Ham tett róla, hogy ez a győzelmi széria megszakadjon. Tomas Soucek góljával a kalapácsosok kerültek előnybe, végül Benjamin Sesko a 96. percben egalizált, így lett 1-1 a találkozó vége.

Közel ötszáz napja tart a kihívás, és ismét szertefoszlottak Frank Ilett álmai, ezúttal is elmarad a hajvágás.

Csaknem kétszázezer ember követte élőben, ahogy Ilett nézi a Manchester United West Ham elleni Premier League-bajnokiját. Miután hátrányba került a csapata, nyugtatta folyamatosan magát, hogy rengeteg idő van még. Ilett és barátai megőrültek , amikor azt hitték, hogy Casemiro egyenlített. Egyikük konfettit szórt, és a kamera előtt táncoltak sikoltozva, amíg rá nem jöttek arra, hogy les miatt érvénytelenítik a találatot.

Frank Ilett haja már 25 centiméter, elég hosszú ahhoz, hogy eladományozhassa, de úgy fest, egy ideig biztosan növeszti még.

– Minél hosszabb, annál jobb a jótékonysági szervezetnek – mondta, utalva arra, hogy haját a The Little Princess Trustnak fogja adományozni, amely parókákat készít a hajukat vesztett gyermekeknek. Ilett adománygyűjtést is szervez, ami körülbelül hatezer fontnál jár jelenleg.

A Manchester United következő öt mérkőzése az Everton, a Crystal Palace, a Newcastle, az Aston Villa és a Bournemouth ellen lesz.

Wayne Rooney-nak már elege van

– Már megőrjít. Michael Carrickről és a Man Unitedről beszélünk, akik sorozatban az ötödik meccsüket próbálják megnyerni, és az egész arról szól, hogy ez a srác levágatja a haját. Fogadok, hogy teljesen összetörne, ha a Manchester United megnyerné az ötödik meccsét is zsinórban, mert hirtelen jelentéktelenné válna – fogalmazott a Manchester United gólrekordere, Wayne Rooney.