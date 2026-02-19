Reszkess, Fradi, jön a Győr!

NB IFradiGyőr

Egyre izgalmasabbnak tűnik a magyar labdarúgó-bajnokság, ami egyáltalán nem tesz rosszat a küzdelemsorozatnak. Az NB I-ben huszonkét fordulón vagyunk túl, azaz minden csapat kétszer játszott az ellenfelekkel. A Győr három ponttal vezet a címvédő Fradi előtt. Utóbbi csapat még három vasat tart a tűzben, miközben egyre érdekesebb a két zöld-fehér egylet között zajló versenyfutás.

2026. 02. 19. 5:52
Ha a régi rendszer szerint zajlana a labdarúgó NB I küzdelemsorozata, akkor most kellene bajnokot hirdetni, hiszen a huszonkét lejátszott forduló azt jelenti, hogy minden egyes csapat kétszer játszott az ellenfelekkel, egyszer hazai pályán, egyszer idegenben. Nem sokan gondolták volna azt, hogy a 22. fordulót követően a Győr áll az élen, pedig így van ez, nem másként. Ráadásul az ETO jelenleg három ponttal vezet a Fradi előtt.

NB I
Az NB I két élcsapatának két játékosa: Ötvös Bence, az FTC (b) és Bánáti Kevin, a Győr focistája (Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

NB I: hallatlan izgalmakat hozhat az utolsó kör

Ám a magyar bajnokság nem ér véget a 22. fordulót követően, most jön az utolsó szakasz, az utolsó harmada a pontvadászatnak. Nagy kérdés, hogy a Győr meddig bírja ezt a versenyfutást, miközben a Fradi még az Európa-ligában is érdekelt. Az is fontos szempont, hogy miközben a címvédő két fontos játékosát (Varga Barnabást és Tóth Alexet) is eladta, a Győr nem lépett erre az útra.

Van-e, lehet-e bármilyen esélye a trónfosztásnak? Erről is szól a Rapid sport mostani adása.

 

