Itthon nem jutott feljebb – a LinkedInen kér esélyt az Ausztriában dolgozó magyar edző

Németh Szabolcs volt a Haladás vezetőedzője, amikor a magyar futball hagyományos vidéki fellegvárának számító klub szurkolói legutóbb úgy érezhették, volt miért lelkesedniük. Az NB I-ből 2019-ben kiesett, jelenleg már a második idényét a harmadosztályban töltő szombathelyi csapat az élvonalbeli búcsú óta a 2021–2022-es évadban szerepelt a legjobban. Akkor a hatodik helyen végzett az NB II-ben, de 11 forduló után még az élen állt Németh Szabolcs vezetésével.

Németh Szabolcs a Haladás után eltűnt, Ausztriában raktáros munkát is vállalt, a LinkedInen keres edzői állást Fotó: Unger Tamás / Vaol

Az addig országosan ismeretlen edző az eredményei mellett azzal is feltűnést keltett, hogy minden mérkőzésen öltönyben állt a kispad előtt, felélesztve egy kiveszőben lévő szokást. Németh Szabolcs edzőként alulról építkezve, komolyabb futballistamúlt nélkül próbált érvényesülni. Voltak eredményei a Haladás előtt is: az Illés Akadémia U19-es együttesével bajnok volt, szerepelt az ifjúsági Bajnokok Ligájában, a Dorogot pedig feljuttatta az NB II-be.

Úgy tűnt, ígéretes edzői karrier van kibontakozóban, ám 2022 szeptemberében lemondott a Haladás éléről, és azóta az „öltönyös edző” eltűnt a szemek elől. A minap belefutottunk abba, hogy a LinkedIn nevű karrierportálon keres edzői állást. Magyarországon ez nem bevett szokás, igaz, Németh Szabolcs már nem is a magyar futballban dolgozik.

Ausztriában volt raktáros, most sem főállású edző

A Haladás után egy évig állás nélkül volt, majd rövid ideig a Csornát irányította, ahonnan mindössze két hónap után távozott, és 2023 szeptembere óta Ausztriában dolgozik. Jelenleg az osztrák Bundesligában szereplő – ott a Sturm Graz mögött negyedik helyezett – Hartberg csapatánál az U16-os együttest irányítja. Idehaza talán meglepő lehet, de nem főállású edzőként.

– Élvonalbeli klub, de itt csak az első és a második csapat stábja van főállásban, az utánpótlásban dolgozó edzők nincsenek – árulta el lapunknak Németh Szabolcs:

Ausztriában csak a kiemelt akadémiák csapatainál van főállás az utánpótlásban, mint a Salzburg, a Sturm Graz, az Austria Wien, a Rapid Wien vagy a Mattersburg.

Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt három évben Németh Szabolcs nem volt főállású edző Ausztriában, mellette folyamatosan volt másfajta munkája is.