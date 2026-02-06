Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

osztrák fociosztrák BundesligaMLSZHaladásNémeth Szabolcs

Itthon nem jutott feljebb – a LinkedInen kér esélyt az Ausztriában dolgozó magyar edző

A LinkedInen keres edzői állást Németh Szabolcs, aki néhány éve a Haladás élén tűnt fel a magyar futballban. Ígéretesen indult a pályafutása, de miután távozott a nagy múltú szombathelyi csapattól, eltűnt a szemek elől. Németh Szabolcs jelenleg az osztrák Bundesligában szereplő Hartberg utánpótlásában dolgozik, ami mellett raktáros munkát is vállalt Ausztriában. Az osztrák és a magyar futballképzés legnagyobb különbségéről is kérdeztük.

Szalay Attila
2026. 02. 06. 5:40
Németh Szabolcs félállásban edző az osztrák élvonalbeli Hartbergnél
Németh Szabolcs félállásban edző az osztrák élvonalbeli Hartbergnél Forrás: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Szabolcs volt a Haladás vezetőedzője, amikor a magyar futball hagyományos vidéki fellegvárának számító klub szurkolói legutóbb úgy érezhették, volt miért lelkesedniük. Az NB I-ből 2019-ben kiesett, jelenleg már a második idényét a harmadosztályban töltő szombathelyi csapat az élvonalbeli búcsú óta a 2021–2022-es évadban szerepelt a legjobban. Akkor a hatodik helyen végzett az NB II-ben, de 11 forduló után még az élen állt Németh Szabolcs vezetésével.

Németh Szabolcs a Haladás után eltűnt, Ausztriában raktáros munkát is vállalt, LinkedInen keres edzői állást
Németh Szabolcs a Haladás után eltűnt, Ausztriában raktáros munkát is vállalt, a LinkedInen keres edzői állást Fotó: Unger Tamás / Vaol

Az addig országosan ismeretlen edző az eredményei mellett azzal is feltűnést keltett, hogy minden mérkőzésen öltönyben állt a kispad előtt, felélesztve egy kiveszőben lévő szokást. Németh Szabolcs edzőként alulról építkezve, komolyabb futballistamúlt nélkül próbált érvényesülni. Voltak eredményei a Haladás előtt is: az Illés Akadémia U19-es együttesével bajnok volt, szerepelt az ifjúsági Bajnokok Ligájában, a Dorogot pedig feljuttatta az NB II-be.

Úgy tűnt, ígéretes edzői karrier van kibontakozóban, ám 2022 szeptemberében lemondott a Haladás éléről, és azóta az „öltönyös edző” eltűnt a szemek elől. A minap belefutottunk abba, hogy a LinkedIn nevű karrierportálon keres edzői állást. Magyarországon ez nem bevett szokás, igaz, Németh Szabolcs már nem is a magyar futballban dolgozik.

Ausztriában volt raktáros, most sem főállású edző

A Haladás után egy évig állás nélkül volt, majd rövid ideig a Csornát irányította, ahonnan mindössze két hónap után távozott, és 2023 szeptembere óta Ausztriában dolgozik. Jelenleg az osztrák Bundesligában szereplő – ott a Sturm Graz mögött negyedik helyezett – Hartberg csapatánál az U16-os együttest irányítja. Idehaza talán meglepő lehet, de nem főállású edzőként.

– Élvonalbeli klub, de itt csak az első és a második csapat stábja van főállásban, az utánpótlásban dolgozó edzők nincsenek – árulta el lapunknak Németh Szabolcs:

Ausztriában csak a kiemelt akadémiák csapatainál van főállás az utánpótlásban, mint a Salzburg, a Sturm Graz, az Austria Wien, a Rapid Wien vagy a Mattersburg.

Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt három évben Németh Szabolcs nem volt főállású edző Ausztriában, mellette folyamatosan volt másfajta munkája is.

– Amikor kikerültem Ausztriába, nem volt könnyű. Egy kozmetikumokat gyártó cég raktárában dolgoztam tavaly nyárig, azóta pedig egy fitneszteremben húzok le heti negyven órát, ami legalább már sporton belül van – húzta alá.

Edzők és a LinkedIn – Németh Szabolcs jó példákat látott

Azt is elmondta, hogy tudatosan lépett hátra egyet annak reményében, hogy majd kettőt ugorhat előre. Magyarországon rossz tapasztalatok érték, amik után hagyni akarta leülepedni a dolgokat, és az utánpótlásba visszatérve a tanulásra fordította az elmúlt időszakot.

– Németországba jártam edzői konferenciákra, Ausztriában nemrég hosszabbítottam meg az UEFA Pro licences státusomat, folyamatosan képeztem magam. Tanultam a korábbi hibákból, ma már tudom, hogy mielőtt elvállalok egy munkát, alaposan mérlegelni kell, mert nem mindegy, mi a projekt, hol és hogyan tudok dolgozni – állapította meg.

Voltak megkeresései Magyarországról és alsóbb ligás osztrák csapatoktól is, de konkrétumokig el sem jutottak. Ezért keresi a lehetőséget most a LinkedInen is.

– Ausztriában sem könnyű feljebb jutni, mert rengeteg az edző. Aztán láttam két-három szerb edzőt, akik feltöltötték az önéletrajzukat, egy spanyol edző pedig így került Azerbajdzsánba és Kazahsztánba. Innen jött az ötlet, hogy használjam a LinkedInt. Bárhonnan hívnak, ha jó a projekt, én készen állok – fogalmazott Németh Szabolcs.

Schäfer András is a játékosa volt, de futballmúlt nélkül nehéz

Negyvennégy évesen még fiatal edzőnek számít, de főleg a Haladás élén hiába kezdett nevet szerezni magának, nem kapta meg a nagyobb esélyt.

– Amikor a Haladásnál voltam, hittem benne, hogy lehet még feljebb is, mégsem jött olyan ajánlat, amire vágyott az ember. Szombathelyen ismertek, a klubban nevelkedtem, ott lettem edző, ezért kaptam meg ott az esélyt. 

Máshol pedig, mivel nem voltam NB I-es vagy válogatott futballista, szerintem alapból hendikepből indulok. Nagyon nehéz odakerülni az NB I-be, de még az NB II-be is, főleg az élcsapatokhoz.

Németh Szabolcs szerint a Haladásnál nem is a hatodik hely volt a nagy eredmény az NB II-ben, hanem az, hogy több játékos pályafutását is akkor sikerült beindítani.

– Abban az évben az volt az igazán nagy dolog, hogy Kállai Kevin az NB I-be került, Holdampf Gergőt elvitte a Diósgyőr, Tóth Milánt a Sturm Graz, de például a ma már Lengyelországban játszó Molnár Rajmund is nálam került be a csapatba – jegyezte meg Németh Szabolcs. – A fiatalokat mindenhol igyekeztem beépíteni. Az Illés Akadémián Schäfer András is játékosom volt, az U19-es bajnokcsapatnak pedig a már Cipruson játszó Kiss Tamás vagy a Skóciában futballozó Keresztes Krisztián is a tagja volt, többen pedig az NB I-ben alapemberek jelenleg is.

Ezt csinálják teljesen máshogy az osztrák futballban

Az MLSZ az úgynevezett fiatalszabállyal próbálja elősegíteni, hogy minél több tehetséges magyar labdarúgó kapjon játékidőt az NB I-ben. Az elv ellentmondásos, mert sokan úgy vélik, hogy ne azért játsszon valaki, mert fiatal, hanem azért, mert jobb a másiknál. Ahhoz, hogy jobb legyen, az pedig a képzésen múlik.

– Magyarországon szerintem vannak tehetséges gyerekek, és a technikai alapok fiatalkorban jók. Az akadémiákon az infrastruktúra is nagyon rendben van, de amit én hátránynak látok, hogy nagyon eredményközpontú a képzés – mutatott rá Németh Szabolcs.

Mire gondolt?

– Otthon kieséses rendszer van a kiemelt bajnokságokban, ami óriási eredménykényszert jelent, ez pedig óhatatlanul a képzés rovására megy. 

Ezzel szemben Ausztriában zártak a ligák, nincs kiesés. Itt is fontos az eredmény, persze, mindenki győzni akar, de a legfontosabb a játékosok egyéni fejlesztése.

Utánpótlásedzőként nem a bajnoki helyezés jelenti a sikert, hanem az, hogy mennyi és milyen minőségű játékost tudsz feljebb adni. Ausztriában az egyén fejlődése, az egyéni célok vannak a középpontban, Magyarországon meg inkább a csapat eredményessége – emelte ki a legnagyobb különbséget.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.