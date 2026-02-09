Leostobázták Szoboszlait, a liverpooli média megszellőztette, a Vörösök elfogadták a középpályás fizetési igényét

Angliában most aztán tényleg a Liverpool magyar középpályása, vagy mostanában leginkább kényszerből jobbhátvédje van a középpontban. Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni rangadón– 2-1-re nyertek a vendégek – előbb bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában a hibája is kellett a City egyenlítéséhez, majd a végén piros lapot kapott, ami miatt kénytelen lesz kihagyni a Sunderland elleni, hétközi bajnokit. Ugyan a kiállítása ellen még Pep Guardiola, a vendégek legendás edzője és a City támadója, Erling Haaland is felszólalt, a meccsen nyújtott teljesítménye ezúttal megosztotta a liverpooli médiát.

Szoboszlai piros lapot kapott a meccs végén, emiatt nem játszhat a Sunderland ellen. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai ostoba mezrángatása

Kétségtelen tény, hogy idén Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja, és a bajnoki címvédő azért áll a Premier League 6. helyén, mert a többiek képtelenek felemelkedni az ő színvonalára. Eddig pazar szezont tudhat maga mögött a magyar középpályás, ám ha minden úgy folytatódik, mint eddig, a Vörösök lassan nemcsak a Bajnokok Ligáját felejthetik el a következő idényben, hanem a nemzetközi kupaszereplést is. Mindezt bajnoki címvédőként. Ugyanis a bajnokságban az első öt helyen végzett csapat indulhat a nemzetközi kupában, illetve a FA-Kupa, valamint a Ligakupa győztese, esetleg ha sikerült megnyernie a BL-t. Nos, ebből háromban javíthat még, mert a Ligakupából – melyet két éve megnyert, tavaly döntős volt – kiesett.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

Premier League: 24 meccs, 4 gól, 2 gólpassz

FA-Kupa: 1 meccs, 1 gól

Angol Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 8 meccs, 4 gól, 4 gólpassz

Összesen: 34 meccs, 9 gól, 7 gólpassz

Visszatérve a City elleni teljesítményére, a helyi lapok ezúttal igencsak megosztottak abban, milyen osztályzatot érdemel Szoboszlai. Volt olyan portál (az Anfield Index és a This is Anfield), amelyik a meccs emberének választotta, ám ezúttal a liverpool.com meglehetősen kétértelműen fogalmaz a teljesítményével kapcsolatban, miután a gólját ugyan kiemelte, de egyértelműen a magyar játékos nyakába varrta a City egyenlítő gólját, majd azt, hogy a meccs végén feleslegesen kiállították.