Leostobázták Szoboszlait, a liverpooli média megszellőztette, a Vörösök elfogadták a középpályás fizetési igényét

Úgy tűnik, a liverpooli média meglehetősen különböző szemüvegen keresztül értékeli a csapat legjobb teljesítményét nyújtó játékosát. Volt olyan portál, amely a meccs emberének választotta, ám ezúttal volt több városi orgánum, amely a csodálatos szabadrúgásgólja ellenére lehúzta Szoboszlai Dominik teljesítményét. Ugyanakkor sajtóinformációk szerint a Liverpool elfogadta a magyar játékosa heti 250 ezer fontos fizetési igényét, így közel került a középpályás a szerződéshosszabbításhoz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 12:01
Szoboszlai Dominik előbb elkápráztatta az Anfield népét, majd kiállították a meccs végén
Szoboszlai Dominik előbb elkápráztatta az Anfield népét, majd kiállították a meccs végén Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Angliában most aztán tényleg a Liverpool magyar középpályása, vagy mostanában leginkább kényszerből jobbhátvédje van a középpontban. Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni rangadón– 2-1-re nyertek a vendégek – előbb bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában a hibája is kellett a City egyenlítéséhez, majd a végén piros lapot kapott, ami miatt kénytelen lesz kihagyni a Sunderland elleni, hétközi bajnokit. Ugyan a kiállítása ellen még Pep Guardiola, a vendégek legendás edzője és a City támadója, Erling Haaland is felszólalt, a meccsen nyújtott teljesítménye ezúttal megosztotta a liverpooli médiát.

Szoboszlai piros lapot kapott a meccs végén, emiatt nem játszhat a Sunderland ellen
Szoboszlai piros lapot kapott a meccs végén, emiatt nem játszhat a Sunderland ellen. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai ostoba mezrángatása

Kétségtelen tény, hogy idén Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja, és a bajnoki címvédő azért áll a Premier League 6. helyén, mert a többiek képtelenek felemelkedni az ő színvonalára. Eddig pazar szezont tudhat maga mögött a magyar középpályás, ám ha minden úgy folytatódik, mint eddig, a Vörösök lassan nemcsak a Bajnokok Ligáját felejthetik el a következő idényben, hanem a nemzetközi kupaszereplést is. Mindezt bajnoki címvédőként. Ugyanis a bajnokságban az első öt helyen végzett csapat indulhat a nemzetközi kupában, illetve a FA-Kupa, valamint a Ligakupa győztese, esetleg ha sikerült megnyernie a BL-t. Nos, ebből háromban javíthat még, mert a Ligakupából – melyet két éve megnyert, tavaly döntős volt – kiesett.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

  • Premier League: 24 meccs, 4 gól, 2 gólpassz
  • FA-Kupa: 1 meccs, 1 gól
  • Angol Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 4 gól, 4 gólpassz
  • Összesen: 34 meccs, 9 gól, 7 gólpassz

Visszatérve a City elleni teljesítményére, a helyi lapok ezúttal igencsak megosztottak abban, milyen osztályzatot érdemel Szoboszlai. Volt olyan portál (az Anfield Index és a This is Anfield), amelyik a meccs emberének választotta, ám ezúttal a liverpool.com meglehetősen kétértelműen fogalmaz a teljesítményével kapcsolatban, miután a gólját ugyan kiemelte, de egyértelműen a magyar játékos nyakába varrta a City egyenlítő gólját, majd azt, hogy a meccs végén feleslegesen kiállították.

A liverpoolworld.uk még ennél is tovább megy, amikor egyrészt 5-ös érdemjegyet adott a középpályásnak. A portál leírta értékelésében, hogy az első félidőben is vegyes volt a kép a játékával kapcsolatban, hiszen több mentése mellett Rayan Aït-Nouri nemegyszer jobbnak bizonyult nála. A második félidőben viszont a lap úgy látta, a teljesítménye feljavult és a jó játékára a csodás szabadrúgásgólja rakta fel a koronát. Ám jött a hajrá, és előbb az egyenlítő gólnál lemaradt Barnardo Silváról, majd utána – szó szerint idézve – egy „ostoba” mezrántással kiállíttatta magát.

Szoboszlai zseniális góljának megünneplése után több liverpooli portál ezúttal a magyar játékos hibáiról is ír
Szoboszlai zseniális góljának megünneplése után több liverpooli portál ezúttal a magyar játékos hibáiról is ír. Fotó: MI News/NurPhoto

Sajtóinformációk szerint a Liverpool megadja Szoboszlainak a heti 250 ezer fontos fizetést

Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése 2028 nyaráig szól a Liverpool csapatával, de hetek-hónapok óta zajlanak a tárgyalások a hosszabbításról. Nos, angol sajtóértesülés szerint rövidesen bejelenthetik a szerződéshosszabbítást, mert a Vörösök elfogadták a magyar középpályás fizetési igényét, és hajlandók megadni a heti 250 ezer fontos bért.

A magyar játékos a Vörös Ördögök egyik kiemelkedő játékosa volt ebben a szezonban, és a TEAMtalk beszámolója szerint a játékos menedzsmentje körülbelül 250 ezer fontos fizetést kért a 2028 nyarán lejáró szerződés megújításáért. A liverpoolworld.uk úgy tudja, a Liverpool „készen áll arra”, hogy megadja ezt a pénzt jelenlegi legjobbjának. Ezzel pedig Szoboszlai a legjobban kereső játékosok közé emelkedhetne a csapatban, és nem kellene attól tartani, hogy a Real Madrid a nyáron elcsábítja.

Kikockázva Szoboszlai piros lapja:

