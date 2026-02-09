Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Szoboszlai DominikLiverpoolManchester CityPremier League

Szoboszlai hiába volt ismét a csapat legjobbja, a Liverpool még adott neki egy pofont

Szoboszlai Dominik a piros lapja ellenére is a meccs legjobbja a liverpooli sajtóban, a hatalmas szabadrúgásgól és a hihetetlen beletett munka mindent felülírt. Szoboszlai már Luis Suárez rekordját üldözi, ugyanakkor a Liverpool súlyos hibát vétett az éjszaka, az összefoglaló videóban hibásan írták le a magyar nevét, és ezt reggelig sem javították.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 7:46
Szoboszlai Dominik a mennyből a pokolba került a Liverpool rangadóján vasárnap este Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Angliában most aztán tényleg Szoboszlai Dominik van a középpontban. A Liverpool középpályása a Manchester City elleni rangadón előbb bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában piros lapot kapott, csapata pedig 2-1-re kikapott – a középpályás egymeccses eltiltást kapott, így szerdán nem játszhat a Sunderland ellen. Pep Guardiola, a vendégek legendás edzője és a City támadója, Erling Haaland is megvédte Szoboszlait, akinek kiállítása kapcsán nagy vita tört ki Angliában. A magyar játékos a piros lapja után érthető módon dühösen hagyta el a pályát, ugyanakkor az éjszaka során nem várt helyről kapott „pofont”.

A Liverpool a Manchester City elleni mérkőzés összefoglalója címében helytelenül írta le Szoboszlai Dominik nevét
A Liverpool a Manchester City elleni mérkőzés összefoglalója címében helytelenül írta le Szoboszlai Dominik nevét  Fotó:  Képernyőfotó/Youtube

Kínos baki a Liverpooltól Szoboszlai kapcsán

Az Origo szúrta ki, hogy a Vörösök a mérkőzésről szóló összefoglaló videót ezzel a címmel adták ki:

„Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal” – ez már a harmadik idénye a magyar játékosnak a Liverpoolnál, élete eddigi legjobb formájában játszik, a csapatát a hátán viszi, de úgy tűnik, a nevének a helyes leírása továbbra is gondot okoz. 

A videó nem meglepő módon rendkívül felkapott, cikkünk megjelenéséig már közel 650 ezren nézték meg. A kommentek között is Szoboszlait dicsőítik, egyesek szerint a csapat nem is érdemli meg, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya náluk játsszon. 

A liverpooli sajtóban még a piros lapja ellenére is Szoboszlai vitte a prímet

  • A This is Anfield nyolcas értékelést és a mérkőzés legjobbjának járó elismerést is a magyar középpályásnak adta, a rövid szöveges értékelés is elismerő: „Volt már ilyen egyoldalú a Liverpool Év Játékosa címért folyó küzdelem az elmúlt években? Szoboszlai a sokoldalúsága miatt megint jobbhátvédként játszott, remek teljesítményt nyújtott, és egy figyelemre méltó szabadrúgásgóllal vette be a City kapuját. Jól teljesítette védekező feladatait, és részt vett a támadásokban is – igen, piros lapot kapott, de legalább visszarohant, hogy megakadályozza Haalandot a gólszerzésben.”
  • A Liverpool Echo hetes osztályzatot adott neki, de a dicséret itt sem maradt el. „ A vészhelyzetben bevetett jobbhátvéd átlagos első játékrészt produkált, de a második félidőben védekezésben és támadásban is sokat javult, és remek szabadrúgásgólt szerzett. Az egyenlítő gólnál Bernardo Silva az ő helyezkedése miatt nem volt lesen, majd a furcsa végjáték során kiállították.”

Az Anfield Index külön cikkben foglalkozott a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlaival. „Vannak olyan mérkőzések, ahol egy játékos befolyása a gólokban és a gólpasszokban mutatkozik meg, és vannak olyanok, ahol az értékük a felelősségvállalásban, az áldozathozatalban és a kellemetlen körülmények közötti hatalmas küzdésben mutatkozik meg. Ez határozottan az utóbbi volt Szoboszlai Dominik esetében, aki ismét távol játszott a neki kedvezőtől, mégis a Liverpool legjobbja volt, efelől kétség sem fér” – kezdődik a poszt, majd a szerző leírta, az a gól, amit Szoboszlai szerzett szabadrúgásból, az bármelyik Premier League-mérkőzés megnyeréséhez méltó lett volna, ehelyett egy újabb fejezett nyílt a „mi lett volna ha” című könyvben.

Luis Suárez rekordjára is rámegy Szoboszlai

A magyar játékosnak a vasárnapi már a negyedik szabadrúgásgólja volt a mostani idényben a Liverpool színeiben.

  1. Augusztusban az Arsenal kapuját vette be, a Liverpol az ő góljával nyert 1-0-ra a mostani listavezető ellen. Akkor Szoboszlai Rayának belsővel bombázta a felsőbe a labdát, most Gianluigi Donnarummának külsővel lőtt elképesztő gólt hazai pályán.
  2. Januárban először az Olympique Marseille kapuját vette be pontrúgás után, a francia csapatnak laposan lőtt gólt a Bajnokok Ligájában. 
  3.  Három nappal később pedig a Bournemouth ellen volt eredményes egy szabadrúgás-variáció után.

Az adatokkal foglalkozó Opta írta meg, hogy Szoboszlai négy szabadrúgásgólja a Liverpoolnál a legtöbb a 2012/13-as idény óta, amikor egy bizonyos Luis Suárez lőtt ötöt. Szoboszlai ezt a rekordot még könnyedén megdöntheti, hiszen még csak február eleje van...

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai Dominik góljával:

 

