Brutális dolgokon hüledezik a világ, ez is a téli olimpia

A jelenleg is zajló téli olimpia mindennap több nagy sztorival szolgál. Ám annál drámaibb történet, mint ami az amerikai alpesisízővel, Lindsey Vonnal megesett, aligha lesz még Olaszországban. A téli olimpia másik nagy dobása az NHL-sztárok visszatérése volt. Erről is szól a Rapid sport újabb adása.

Lantos Gábor
2026. 02. 14. 6:12
Két olyan téli olimpia (2018, 2022) zajlott le, amelyen az NHL-sztárok, vagyis az észak-amerikai profi jégkorongliga legnagyobb csillagai nem vehettek részt, mert az NHL küzdelemsorozata nem állt le. Most viszont igen, s ez teljesen más megvilágításba helyezi az olimpiai jégkorongtornát. A nagy kérdés, hogy lesz-e olyan csapat, amely képes megállítani Kanadát.

téli olimpia
A téli olimpia legnagyobb esélyese a kanadai hokicsapat Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A téli olimpia legnagyobb drámáján már túl vagyunk?

Ami Lindsey Vonn elképesztő bukását illeti, arra tényleg nincsenek szavak. A női lesiklásban induló, az olimpia kedvéért visszatérő amerikai szupersztár csaknem tragikus balesetet szenvedett. Megérte? Vagy ezt a kérdést ebben az esetben fel sem szabad tenni?

Ezekről is szót ejtünk a Rapid sport most következő adásában.

 

