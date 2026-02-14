Brutális dolgokon hüledezik a világ, ez is a téli olimpia

Két olyan téli olimpia (2018, 2022) zajlott le, amelyen az NHL-sztárok, vagyis az észak-amerikai profi jégkorongliga legnagyobb csillagai nem vehettek részt, mert az NHL küzdelemsorozata nem állt le. Most viszont igen, s ez teljesen más megvilágításba helyezi az olimpiai jégkorongtornát. A nagy kérdés, hogy lesz-e olyan csapat, amely képes megállítani Kanadát.
A téli olimpia legnagyobb drámáján már túl vagyunk?
Ami Lindsey Vonn elképesztő bukását illeti, arra tényleg nincsenek szavak. A női lesiklásban induló, az olimpia kedvéért visszatérő amerikai szupersztár csaknem tragikus balesetet szenvedett. Megérte? Vagy ezt a kérdést ebben az esetben fel sem szabad tenni?
Ezekről is szót ejtünk a Rapid sport most következő adásában.
Szóljon hozzá!
