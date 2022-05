Olgáért szorítottunk

Újra az ATV Egyenes beszéd című műsorában láthattuk Kálmán Olgát. Pontosabban egy Kálmán Olgát láthattunk hétfőn este a stúdióban, de már nem azt a régi kihallgatótisztet – egy másik Kálmán Olgát. Egy ritmusából kibillent, sápadt asszonyka ült az asztalnál – a Gyurcsány-párt parlamenti frakciószóvivője –, aki erőnek erejével a magabiztos interjúalanyt próbálta alakítani. Csak most őt kérdezték. Ettől persze még nem kellett volna begyulladnia (ráadásul Egon, a volt kolléga szép szervilisen alá is kérdezett), Olga asszonynak mindössze meg kellett volna magyaráznia, miért tekinti a Demokratikus Koalíció törvénytelennek a most megalakult sokadik Orbán-kormányt. (Merthogy órákkal korábban a parlamentben ezt mondta a főnöke.)