Szemétládák és tanácsadók

Aztán ott van Kéri András, aki „főállásban” Karácsony tanácsadója volt tavaly év végéig, ám emellett arra is jutott ideje, ereje (no meg gyomra), hogy Soros György kedvenc álcivil fölforgatószervezetét, az Amnesty International honi lerakatát vezesse. Hogy miként egyeztette össze a két melót? Tán egy zsenivel állunk szemben. Esetleg a két munka lényegét tekintve ugyanaz: kormányellenes szervezkedés. Munkaköri leírása szerint amúgy Kéri „uniós forrásokkal kapcsolatos ügyeket” intézett, illetve a Főpolgármesteri Hivatal „nemzetközi kapcsolatait a gyakorlatban valósította meg”. Mindezért havi 850 ezer forint ütötte a markát. Ahogy mondani szokás: a hülyének is megéri. Pláne Karácsonynak.

És végül ott van Németh L. Zsolt, aki a Soros-maffia másik gyöngytyúkjánál, a Transparency International helyi kirendeltségénél ügyvédkedett, majd elszegődött Karácsony mellé „közigazgatási szakreferensnek”, aztán „koordinációs önkormányzati tanácsadónak”, Jávor Benedek keze alá, Brüsszelbe. Ott a Budapest számára fontos konferenciákra, szemináriumokra látogat és jegyzetel, potom 900 ezer forintos havi éhbérért. Bámulatos.

Az utcákon eközben kevés a szemétláda.

Borítókép: Utcai szemetes (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)