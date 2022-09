Donáth-kacsa

Nem az a baj, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó egy olyan kormánynak pénzt adni, amely szívesebben költ a miniszterelnök rokonai­nak jólétére, mint az ország felvirágoztatására, az a baj, hogy nem teszik lehetővé, hogy a társadalom a kormány megkerülésével is hozzájuthasson az uniós pénzekhez – kesereg közösségi oldalán Donáth Anna. A Momentum EP-képviselője azonban nem adja fel, már meg is írta levelét Ursula von der Leyennek, azt javasolta a bizottság elnökének, hogy önkormányzatok, civilek, vállalkozók közvetlenül pályázhassanak az uniós pénzekre. (Egy csomó átutalási költséget is meg lehetne így spórolni.)