Az egészben a legizgalmasabb, hogy a múzeum mindezek dacára sem tervezi visszafordítani az alkotást, mondván, ez már így vált elfogadottá. (Meg a végén még megsérülnének az elöregedett ragasztószalagok.)

Igazuk is van, nyugi. Hegelt is fölösleges volt a fejéről a talpára állítania Marxnak, néhány évtizeddel később őt is fejre állították. Most meg, mint láthatjuk, vissza…