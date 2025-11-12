Partizán-áldozatok

idezojelek
Drámai hangú videóban számolt be a rendőrség minapi drograzziájának „áldozatairól” a Partizán.

Pilhál György
2025. 11. 12.

Drámai hangú videóban számolt be a rendőrség minapi drograzziájának „áldozatairól” a Partizán. Gulyás Márton humanista portálja megalázó és igazságtalan eljárásként mutatta be az Ötkert VIP-részlegében lezajlott akciót, amelynek során negyvenkilenc átlényegült ábrázatú vendéget állítottak elő, akik közül utóbb tizenhatnál mutatott ki kábítószer-fogyasztást a hatósági teszt. 

A Helsinki Bizottság megszólaltatott ügyvédje szerint a kiérkező rendőrök megfélemlítő módon léptek fel; megalázó és szükségtelen rutinnak nevezte a bilincselést. Óh, szegények!

Arról még szőrmentén sem tett említést Marci portálja, hogy a drog milyen súlyosan károsítja az egészséget, halálhoz vezethet, amellett, hogy baleseteket, tragédiákat okozhat. Nem szólva arról, hogy az érvényben lévő zéró tolerancia részleteit mindnyájan ismerjük, talán még ügyvéd uram is… (Arra gondolni sem merek, hogy Helsinkiék jogásza a kendermagos Juhász Péter „szakvéleményét” tekinti autentikusnak: „Nem az alkalmi droghasználók jelentik a veszélyt a társadalomra, hanem épp azok az intézkedések, amelyekkel bűnözővé teszi őket a rövidlátó hatalom”.)
Azért megkérdezném prókátor uramat, azt nem találta „megfélemlítő fellépésnek”, amikor az internacionalista Antifa ártatlan embereket vert félholtra Budapest utcáin? (Mert hogy mukkját sem hallottuk, sem neki, sem kollégáinak.) Vagy azt nem tanítják azokon az ingyenes „érzékenyítőképzéseken”, amelyeket a demokrácia fölött lángpallossal őrködő, magát világnézetileg semlegesnek hirdető Magyar Helsinki Bizottság szervez a gerincbántalmakban szenvedő ügyvédek részére? Hogy jönne rájuk a szükség!

