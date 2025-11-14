Nem egyszerű ma idehaza az amerikai elnököt mószerolni. A Népszava azért megpróbálja.

Donald Trumpnak jelenleg egyetlen működőképes politikai projektje van: a menekültek összefogdosása és deportálása, írja a tengerentúli ügyekben (is) jártas Hargitai Miklós. „A népszerűségét rohamtempóban veszítő trumpizmus immár legalább olyan mértékben erre az egy lapra tesz fel mindent, ahogy Orbánék a rezsirettegtetésre.” Csakhogy Leó pápa finoman szólva nem híve Trump menekültpolitikájának, és az ellenérzéseit nem is titkolja, teszi hozzá diadalittasan az alkalmi egyházkutató. Mindjárt ki is ragad egy szentatyai fél mondatot: „Minden elutasított migráns maga Krisztus, aki közösségeink ajtajain kopogtat.”

Majd átküldünk néhány elutasított migránst a Hargitai-közösség ajtajain kopogtatni. Allah akbar!

Az izzadságszagú dolgozatból egyébként azt is megtudjuk, hogy „hihető pozitív üzenetek híján a Fidesz a veszteségminimalizálásra koncentrál, és megpróbálja körbeárkolni a megmaradt, elszivárgó szavazótáborát”. A matematika sosem volt erőssége a szerzőnek, erről legutóbb július végén győződhettünk meg, amikor emberünk azon merengett, „Vajon ki akar ma békemenetelni? Ma már nagyságrenddel kevesebben mennének a Békemenetre, mint melegfelvonulásra (ahol a riszálók zöme internacionalista meleg – P. Gy.).” A végeredmény ismert.

Savanyú a szőlő, na.

Szerintem jobban járna az ellenzék, ha nem Hargitai Miklósok nyúlnának a hóna alá. Aki tallózik ezen ökörségek között, nem is csodálkozik az egymást követő Fidesz-kétharmadokon.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)