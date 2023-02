Folytassa, Pulai!

Most, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálni kezdte a kampányfinanszírozási botrányban érintett magáncégeket, kiderült, az amerikai pénzekből Pulai András közvélemény-kutatásokkal és politikai elemzésekkel foglalkozó vállalkozása, a Publicus Kft. is kapott. (A jogszabályok megsértését jelenti, ha egy cég a pártok számára nyújtott szolgáltatásait külföldről érkezett forrásokból finanszírozza.)

Az egész attól érdekes, mert a Pulai-kutakodók előszeretettel dolgoznak a baloldalnak. Gyurcsányékkal már akkor szerződtek, amikor a szemkilövőhegyi habzóborász még kormányfőként vitte kátyúba az országot. Pulai most is ott tüsténkedik az árnyékba vonult Demokratikus Koalíció háza táján. Emellett rendszeres beszállítója az ellenzéki önkormányzatoknak, és a Soros-hálózat intézményeihez is szívélyes, elvtársi szálak fűzik.