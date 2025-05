Minden húron játszik

Már a külpolitikához is ért Raskó György zöldbáró, a reszketeg barna ga­tyás csókosa. „Két órán át beszélt egymással Trump és Putyin Ukrajna sorsáról” – írja minapi bejegyzésében. „Trump folyamatosan égeti magát nemzetközi ügyekben. Megint megsértődött, hogy Putyin nem veszi komolyan, és nagy ívben… Így aztán, mint durcás kisgyerek bejelentette, hogy akkor már nem is érdekli az ukrán–orosz háború ügye. Katasztrófa ez az ember…” És így tovább.

Raskó önbizalmával sosem volt gond. Igaz is, a rendszerváltás utáni privatizáció során tényleg nagyot ment. Hervadhatatlan érdemeket szerzett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar leépítésében. Munkássága révén került idegen kézbe az édesipar, a szeszgyártás, a dohány- és a növényolajipar. Ő megtollasodott, a nemzet legatyásodott. Pártpalettája is színes: az MDF-ben kezd, az MDNP-ben, majd a Centrum Pártban folytatja, aztán „balra nyit”, a Medgyessy-kormányban már tanácsadó, Gyurcsány Ferenc ámokfutásakor agrárminiszter-jelölt, 2017-ben a Momentumot patronálja, 2022-ben Márki-Zay Pétert. Innen ugrik a zavaros Tiszába, ahol ekképp buzdítja a messiás híveit: „Az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig 100 ezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok mint első választók. Az idő a Tiszának dolgozik!” Azt nem tudni, miből gondolja az amúgy hetvennegyedik évében járó Raskó, hogy a Tisza az ifjúság pártja. Talán annyira vonzó egy fiatalnak a nadrágjába ürítő Magyar Péter?

Mellesleg rugalmas ember, B terve is van: „Ha Magyar Péter és a Tisza nem nyerne, lenne egy következő, aki mellé odaállnék.”