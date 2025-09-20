Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

idezojelek
Tollhegyen

Csak a szokásos

Szelényi szerint a Fidesz alapvetően a félelemre, az ellenségképzésre épít.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Szelényi ZsuzsannagondolatsoraMagyar Péter 2025. 09. 20. 6:01

Az Euronewsnak adott interjút a minap Szelényi Zsuzsanna, aki 1994-ig a Fideszben politizált, csak később keveredett rossz társaságba (Együtt 2014), jelenleg a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója. Egyebek közt arról beszélt, hogy csökkent a Fidesz népszerűsége, a párt dominanciája megkérdőjeleződött. A polgári jobboldal, a Fidesz közönsége már régen eltűnt. Szelényi szerint a Fidesz alapvetően a félelemre, az ellenségképzésre épít. 

Orbán Viktor pechjére a Fideszből érkezett Magyar Péter ismeri a kormánypárt kommunikációs módszereit, a gyors reagá­lást, a nagy helyzetek kihasználását, nagyon úgy néz ki, hogy 2026-ban a Fidesznek harangoztak.

Zsuzsanna asszony szózata azért érdekes, mert egyik-másik gondolatsora eltér eszmetársainak unalomig ismert, lapos marhaságaitól. Megtudjuk például, hogy a Fidesz a 2019-es csúcs után hanyatlásnak indult. Bár 2022-ben még megnyerte a választást (méghozzá negyedszer is kiütéses kétharmaddal – P. Gy.), a pártnak meg vannak számlálva a napjai.

Hősnőnk legutóbb a Die Welt hasábjain mondta meg a frankót a magyarországi állapotokról.

Nem is a szerző prolihergelő, Orbán-szapuló hozzáállása volt a meglepő (abban nem akadt újdonság), a cikk németországi fogadtatása volt az érdekes. Zsuzsanna asszonyt szinte lemosták a pályáról az olvasók. (Néhány jellemző komment: „Orbán védi a népét. Bárcsak nekünk lenne egy Orbánunk”, „Orbán eltörölte a szabad választásokat? Cenzúrázza a sajtót? Betiltja az ellenzéki pártokat? Bebörtönzi a kritikusait? Megrendelésére ítélnek a bíróságok? Na, ugye! Akkor miért nincs Magyarországon demokrácia?” stb.)
Nem könnyű ma Szelényinek lenni.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyilkosság

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Bayer Zsolt avatarja

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu