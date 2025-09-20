Csak a szokásos

Az Euronewsnak adott interjút a minap Szelényi Zsuzsanna, aki 1994-ig a Fideszben politizált, csak később keveredett rossz társaságba (Együtt 2014), jelenleg a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója. Egyebek közt arról beszélt, hogy csökkent a Fidesz népszerűsége, a párt dominanciája megkérdőjeleződött. A polgári jobboldal, a Fidesz közönsége már régen eltűnt. Szelényi szerint a Fidesz alapvetően a félelemre, az ellenségképzésre épít.

Orbán Viktor pechjére a Fideszből érkezett Magyar Péter ismeri a kormánypárt kommunikációs módszereit, a gyors reagá­lást, a nagy helyzetek kihasználását, nagyon úgy néz ki, hogy 2026-ban a Fidesznek harangoztak.

Zsuzsanna asszony szózata azért érdekes, mert egyik-másik gondolatsora eltér eszmetársainak unalomig ismert, lapos marhaságaitól. Megtudjuk például, hogy a Fidesz a 2019-es csúcs után hanyatlásnak indult. Bár 2022-ben még megnyerte a választást (méghozzá negyedszer is kiütéses kétharmaddal – P. Gy.), a pártnak meg vannak számlálva a napjai.

Hősnőnk legutóbb a Die Welt hasábjain mondta meg a frankót a magyarországi állapotokról.

Nem is a szerző prolihergelő, Orbán-szapuló hozzáállása volt a meglepő (abban nem akadt újdonság), a cikk németországi fogadtatása volt az érdekes. Zsuzsanna asszonyt szinte lemosták a pályáról az olvasók. (Néhány jellemző komment: „Orbán védi a népét. Bárcsak nekünk lenne egy Orbánunk”, „Orbán eltörölte a szabad választásokat? Cenzúrázza a sajtót? Betiltja az ellenzéki pártokat? Bebörtönzi a kritikusait? Megrendelésére ítélnek a bíróságok? Na, ugye! Akkor miért nincs Magyarországon demokrácia?” stb.)

Nem könnyű ma Szelényinek lenni.