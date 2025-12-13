idezojelek
Tollhegyen

Soproni advent

1921 nyarán, amikor a fősereg elvonult, a frissen szerveződött Rongyos Gárda megtagadta Sopron átadását, visszaverte az ellenük küldött osztrák csendőröket.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
sopronkárolyi mihályrongyos gárda 2025. 12. 13. 5:59
0

1921 óta minden december 14-én meghajolunk a hűség városa előtt. Sopron a nemzet melletti kiállás ragyogó példája.
A magyar történelem egyik legsötétebb korszaka követte az első világháborút. A köztársasági elnökké lett vörös gróf, Károlyi Mihály valósággal kicsavarta a fegyvert a frontról hazatérő magyar bakák kezéből. Meg sem kísérelte megvédeni a Szent István-i határokat. Éppen akkor, amikor a történelmi Magyarország csonkolására készült a győztes antant.

Sopront és környékét is elcsatolta a trianoni diktátum, ám az aláírás pillanatában a terület Horthy Miklós nemzeti hadseregének ellenőrzése alatt állt, így sikerült elodázni a kiürítést. 1921 nyarán, amikor a fősereg elvonult, a frissen szerveződött Rongyos Gárda megtagadta Sopron átadását, visszaverte az ellenük küldött osztrák csendőröket, a történelmi határon kívülre szorította a sógorokat. Ez az ellenállás kényszerítette ki a három napon át tartó nevezetes népszavazást; amelyen a voksolók – 90 százalékos részvétel mellett – Magyarországra szavaztak. Sopron és a környező nyolc falu (Fertőrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Harka, Balf, Fertőboz, Kópháza és Nagycenk) lakossága Magyarországot választotta! Szebb adventre nem is számíthattunk.

A Rongyos Gárda is főhajtást érdemel! Háborúból, fogságból hazatért katonák, elszánt civilek, parasztemberek, diákok álltak össze megvédeni a megmaradt hazát. (Jellemző, hogy a Kádár-korszak fehérterroristáknak nevezte őket, amiért a bukott tanácskommün „Lenin-fiúinak” elszámoltatását nem hagyták másra.) A túlélő gárdistákat megtaláljuk majd 1945 telén, hetvenévesen a budai Várból kitörő honvédek között is. Tőlük tudjuk: gyáva népnek nincs hazája.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu