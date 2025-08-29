idezojelek
A magyar ellenállás diadala

KERESZTES HADJÁRAT – Hittel, akarattal, bátorsággal győzött a Rongyos Gárda Nyugat-Magyarországon.

Ágoston Balázs
Rongyos GárdaAusztriafelkelésSopronMagyarországantanthőstrianoni békeszerződés 2025. 08. 29. 4:40
Fotó: Wikipedia

„Aznap este egy súlyosan sebesült felkelőt hoztak Kismarton felől a győri diákgyerekek. A sápadt, rövidnadrágos fiúk megrendülten adták át az eszméletlen ifjút a soproni Erzsébet-kórháznak. Vámossy Tibornak hívják szegényt – mondották könnybelábadó szemmel. A szárazvámi útelágazásnál lőtték le orvul az osztrákok.”

Vitéz Somogyváry Gyula írta ezt És mégis élünk című csodálatos történelmi regényé­ben, a magyar szépirodalom maradandó remekműveinek egyikében, amelyben méltó emléket állított a hittel, akarattal, vakmerőséggel a lehetetlent is valósággá küzdő Rongyos Gárda hősies helytállásának.

Ezen irreguláris felkelő hadsereg önkéntese volt Vámossy Tibor, a Királyi József Műegyetem (ma Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 19 éves hallgatója, aki 1921. október 5-én halt hősi halált a trianoni békediktátummal Ausztriának ítélt Nyugat-Magyarország védelmében. A budapesti Farkasréti temetőben nyugszik, 1923-ban állított síremléke, Ditrói Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotása a második világháború harcai során találatot kapott, mígnem 2004-ben védetté nyilvánították, 2014-ben pedig a második Orbán-kormány helyreállíttatta.

Ez kimondva vagy kimondatlanul nemcsak Vámossy Tibor, hanem az 1921-es diadalmas nyugat-magyarországi felkelés minden hőse emléke előtti főhajtásként értékelendő. Ideje volt ennek, hiszen az évtizedekig pocskondiázott, a magyarellenes baloldal által ma is gyűlölt és rettegett Rongyos Gárda ragyogó aranybetűkkel írta be magát történelmünkbe.

A Héjjas Iván tartalékos főhadnagy által családja Kecskemét melletti tanyáján 1919. április 18-án létrehozott gerillahadsereg félreérthetetlen irányelveket szögezett le: „Magyarország a magyaroké! Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek! Ezekért és magyar fajunkért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket adni! […] A pacifizmus csak álmodozás – amennyi a fegyvered, annyi az országod és a kenyered. […] A magyar élet minden síkján magyarok legyenek a vezetők!”

E felfogás jegyében robbantották ki 1921. augusztus 28-án a nyugat-magyarországi felkelést, hogy bármi áron megakadályozzák a gyalázatos trianoni békediktátummal Ausztriának ítélt országrész átadását. Kétségtelenül ez volt a legarcátlanabb földrablás, hiszen Magyarország nem akarta a háborút, Ausztria oldalán véreztünk és kerültünk vesztes helyzetbe 1918 őszére,

 bár akkor még egyetlen idegen katona sem állt magyar földön – a külső ellenség csak a belső ellenség, az országvesztő szabadkőműves baloldal hazaárulása nyomán tudott betörni hazánk területére.

Az osztrákok nagy garral készültek bevonulni Sopronba és környékére, a hivatalos Magyarország, gróf Bethlen István kormánya pedig az antant által fenyegetve, kivéreztetve, lefegyverezve tehetetlenül viselte hazánk elviselhetetlen megalázását és megrablását. Nincs mit tenni, legfeljebb tiltakozhatunk – aggodalmaskodtak még elkötelezett hazafiak is, keserű önszuggesztióval kijelentve, hogy ez a realitás.

Istennek hála, voltak, akik másként gondolták. A Héjjas Iván, Prónay Pál és más parancsnokok vezette Rongyos Gárda szembeszállt a történelem megerőszakolásával, és megtartotta magyarnak Nyugat-Magyarországot. Igen, ők azok, akik különítményeik élén vaskézzel vágtak rendet 1919–20-ban az 1918–19-es véres, országvesztő szabadkőműves felforgatást követően. A tisztogató módszereket illetően akár lehet vitatkozni, ettől függetlenül nevezettek és harcosaik elvitathatatlan történelmi érdeme, hogy Sopron ma Magyarország egyik városa, nem pedig múltjától megfosztott osztrák település Ödenburg néven.

A Rongyos Gárda mindössze talán ötezer önkéntese győzelmesen verte vissza a Sopront és környékét megszállni szándékozó, többszörös túlerőben lévő osztrák alakulatokat. A származástól, társadalmi állástól független nemzeti összefogás diadala volt ez: 

vállt vállnak vetve küzdött a nyugati végeken a kunsági gazda és a pesti egyetemista, a kőszegi gimnazista és az első világháborús frontokat megjárt, az egykori közös hadseregben edződött katonatiszt, az arisztokrata és a paraszt, fiatal fiú és meglett korú férfi. Magyarok, horvátok, bosnyákok, svábok, tótok.

A Rongyos Gárda hőseinek sikeres ellenállása nyomán az osztrákok visszavonultak, a felkelők pedig 1921. október 4-én Prónay Pált pajzsra emelve kikiáltották a mindössze egy hónapot megélt miniállamot, Lajtabánságot. Ezzel örökre megakadályozták a magyargyűlölő cseh szabadkőműves, Edvárd Beneš azon tervét, hogy – a ma már nem létező trianoni utódállamoknak – Csehszlovákiának és Jugoszláviának közös határa legyen egy szláv korridor formájában.

A Rongyos Gárda hősies ellenállása megrettentette az osztrákokat, de a Magyarország széttépését vágyó antantot is. 

A magyar felkelők népszavazást kényszerítettek ki a térségben, aminek eredményeként 1921. december 14–16-án Sopron, valamint Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk és Sopronbánfalva magyar, német és horvát lakossága úgy döntött, hogy nem kérnek az osztrák uralomból, hanem hűségesek maradnak Magyarországhoz.

 Ezzel azonban még nem volt vége. Hírét vette ugyanis az antant, hogy a Rongyos Gárda 1922 nyarán újabb felkelésre készülődik, hogy az osztrák prédául jutott területeket is felszabadítsák. Hogy megelőzzék az újabb fegyveres összecsapást, inkább gyorsan visszaadták Alsócsatárt, Felsőcsatárt, Kisnardát, Nagynardát, Magyarkeresztest, Németkeresztest, Pornóapátit, Németlövőt, Ólmodot, Szentpéterfát.

A Rongyos Gárda később is jelentős szerepet játszott a trianoni bilincs megroppantásában, a sikeres revíziós küzdelemben. Gerillatevékenységével részt vett a Felvidék déli sávját felszabadító 1938-as első bécsi döntés előkészítésében és kivívásában, majd Kárpátalja 1939-es felszabadításában.

Hogyan győzhetett a Rongyos Gárda maroknyi felkelőserege a sokszoros túlerő és a még hatalmasabb gyűlölet ellen? Irodalmi Nobel-díjra jelölt nagy írónk, Tormay Cécile kifejezésével élve a Szent Korona ékes abroncsa és az abból kisugárzó nemzeti ethosz fogta össze egyetlen ellenállhatatlan akaratba ezt a sokféle életet, örökséget, világlátást akkor, amikor a sátáni gyűlölet és a kórosan rövidlátó lelkiismeretlenség éppen Magyarország elpusztítására tört. A Rongyos Gárda felkelői alárendelték földi életüket a legmagasabb rendű eszményeknek. Kegyelem és csoda volt ez, mely összefüggésben áll azzal, hogy Szent István királyunk élete alkonyán a Boldogasszony védelmébe ajánlotta Magyarországot. Az égi védelem azóta is minden ellenünk irányuló törekvés ellenére megtartja nemzetünket és hazánkat.

A Rongyos Gárda hősei hittek, ezért győztek Nyugat-Magyarországon. És ezért maradt a megcsonkított – ez idő tájt nyolc részre szakított – Magyarország része az elszánt ellenállásnak köszönhetően tárgyalás útján Somoskőújfalu, fegyveres ellenállással pedig Balassagyarmat, majd az ottani siker nyomán a megszállókat szintén fegyverrel kiűző Dejtár, Drégelypalánk, Ipolytarnóc, Litke, Őrhalom, Rapp, Szécsény, valamint a ma Kercaszomorként ismert Kerca és Szomoróc. 

Korunkra nézve is elménkbe, szívünkbe vésendő tanulság, hogy soha nem a lapulás, az önfeladás, a kapituláció a reálpolitika; az igazságban meggyőződve hittel, akarattal, bátorsággal a lehetetlen is valóra váltható.

 

Ágoston Balázs
Borbély Zsolt Attila
Huth Gergely
Novák Miklós
