A magyar ellenállás diadala

„Aznap este egy súlyosan sebesült felkelőt hoztak Kismarton felől a győri diákgyerekek. A sápadt, rövidnadrágos fiúk megrendülten adták át az eszméletlen ifjút a soproni Erzsébet-kórháznak. Vámossy Tibornak hívják szegényt – mondották könnybelábadó szemmel. A szárazvámi útelágazásnál lőtték le orvul az osztrákok.”

Vitéz Somogyváry Gyula írta ezt És mégis élünk című csodálatos történelmi regényé­ben, a magyar szépirodalom maradandó remekműveinek egyikében, amelyben méltó emléket állított a hittel, akarattal, vakmerőséggel a lehetetlent is valósággá küzdő Rongyos Gárda hősies helytállásának.

Ezen irreguláris felkelő hadsereg önkéntese volt Vámossy Tibor, a Királyi József Műegyetem (ma Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 19 éves hallgatója, aki 1921. október 5-én halt hősi halált a trianoni békediktátummal Ausztriának ítélt Nyugat-Magyarország védelmében. A budapesti Farkasréti temetőben nyugszik, 1923-ban állított síremléke, Ditrói Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotása a második világháború harcai során találatot kapott, mígnem 2004-ben védetté nyilvánították, 2014-ben pedig a második Orbán-kormány helyreállíttatta.

Ez kimondva vagy kimondatlanul nemcsak Vámossy Tibor, hanem az 1921-es diadalmas nyugat-magyarországi felkelés minden hőse emléke előtti főhajtásként értékelendő. Ideje volt ennek, hiszen az évtizedekig pocskondiázott, a magyarellenes baloldal által ma is gyűlölt és rettegett Rongyos Gárda ragyogó aranybetűkkel írta be magát történelmünkbe.

A Héjjas Iván tartalékos főhadnagy által családja Kecskemét melletti tanyáján 1919. április 18-án létrehozott gerillahadsereg félreérthetetlen irányelveket szögezett le: „Magyarország a magyaroké! Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek! Ezekért és magyar fajunkért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket adni! […] A pacifizmus csak álmodozás – amennyi a fegyvered, annyi az országod és a kenyered. […] A magyar élet minden síkján magyarok legyenek a vezetők!”

E felfogás jegyében robbantották ki 1921. augusztus 28-án a nyugat-magyarországi felkelést, hogy bármi áron megakadályozzák a gyalázatos trianoni békediktátummal Ausztriának ítélt országrész átadását. Kétségtelenül ez volt a legarcátlanabb földrablás, hiszen Magyarország nem akarta a háborút, Ausztria oldalán véreztünk és kerültünk vesztes helyzetbe 1918 őszére,

bár akkor még egyetlen idegen katona sem állt magyar földön – a külső ellenség csak a belső ellenség, az országvesztő szabadkőműves baloldal hazaárulása nyomán tudott betörni hazánk területére.