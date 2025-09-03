Kiharcolták maguknak

Belgiumban egyre mozgalmasabb az élet. Minap a hírhedt fővárosi migránsnegyed, Molenbeek önkormányzati gyűlésén bizonyos Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) muszlim képviselője arról értekezett, hogy a belgáknak igazából nem is a lövöldözéssel, robbantással, nemi erőszakkal van bajuk, hanem azzal, hogy ők hidzsábot hordanak. – Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik tizenkilenc kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el! – Meghökkentő javaslatára az európai intézményekkel való kapcsolattartásért felelős helyi vezető is érdekesen reagált. Azzal nyugtatott, semmi pánik, „ott, ahol ­európaiak élnek, nincs erőszak, csak a város rothadt részein”.

Mondhatta volna azt is: álprobléma.