Kiharcolták maguknak

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Köztünk szólva azt kapják a belgák, amit kiharcoltak maguknak. Szó szerint.

Pilhál György
Belgiumban egyre mozgalmasabb az élet. Minap a hírhedt fővárosi migránsnegyed, Molenbeek önkormányzati gyűlésén bizonyos Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) muszlim képviselője arról értekezett, hogy a belgáknak igazából nem is a lövöldözéssel, robbantással, nemi erőszakkal van bajuk, hanem azzal, hogy ők hidzsábot hordanak. – Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik tizenkilenc kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el! – Meghökkentő javaslatára az európai intézményekkel való kapcsolattartásért felelős helyi vezető is érdekesen reagált. Azzal nyugtatott, semmi pánik, „ott, ahol ­európaiak élnek, nincs erőszak, csak a város rothadt részein”.

Mondhatta volna azt is: álprobléma.

Mindez a fényes Brüsszelben történt, ott, ahol az uniós vezetők évek óta harsányan hirdetik a migránsok befogadásának nagyszerűségét, s ahol csak az idén legalább hatvanszor ropogtak a fegyverek; a bevándorlók rivális drogbandáinak háborújában már többen meghaltak. Molenbeek migránsokkal történő elárasztása egyébként a városrész korábbi szocialista polgármesterének, Philippe Moureaux-nak a nevéhez fűződik, aki így kívánta elérni, hogy pártjának legyen elég szavazója. Csak egy kis szuverenitásról mondtak le…

Köztünk szólva azt kapják a belgák, amit kiharcoltak maguknak. Szó szerint. Egykori kongói gyarmatukon, ahol II. Lipót királyuk munkássága a XIX. század második felében „kiteljesedett” – erről kevés szó esik –: legkevesebb tízmillió bennszülött áldozatot hagytak hátra.

Memória, kedves belgák! Memória!


