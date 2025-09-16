Kukacoskodók

idezojelek
A kontinens vezetése újabban azon fáradozik, hogy rávegyen bennünket mindenféle tücskök, bogarak, lárvák és egyéb csúszómászók fogyasztására.

Pilhál György
2025. 09. 16.

Jó múltkor olvastam, hogy pókvendéglő nyílt New Yorkban. Amerikáról lévén szó semmin sem lepődik meg az ember, pókvendéglő éppúgy nyithat, mint hernyósöröző, lárvafalatozó, bármi.
Mit lehetett kapni a pókvendéglőben? A frász mellett mindenféle ínyencséget: skorpiót betyárosan salátaágyon, sajtöntettel szervírozva, óriáshangyát fekete ribizlivel megbolondítva stb. – ha már a vendég se százas. A sláger egyébként a tarantula pók volt (darabja 175 dollár). Hiszik, nem hiszik, a borsos ár ellenére hosszú sorok kígyóznak pókra várva. 

Már korábban megcsíphette őket valami hülyebogár…


Azóta már Európa is ezen az úton jár. A kontinens vezetése újabban azon fáradozik, hogy rávegyen bennünket mindenféle tücskök, bogarak, lárvák és egyéb csúszómászók fogyasztására. Az Európai Bizottság felkentjeinek ugyanis meggyőződésük, csak így csökkenthető a túlzott méretű hús- és tejtermékfogyasztás. 

A rovarevés kifejezetten egészséges, állítják az entoveganizmus hívei; a tücsöknek például rendkívül magas a fehérjetartalma, emellett értékes Omega–3 zsírsavakkal rendelkezik.

A hülyeségben rendre élen járó Németországban már árusítják a rovarporral dúsított tésztaféleségeket – eddig mind­össze az európai vándorsáska és a lisztkukac szerepelt a sűrítő- és kötőanyagként élelmiszerekbe keverhető alapanyaglistán, mostantól viszont már pékárukba, levesporokba, csokoládétermékekbe is belemixelhetők a különféle rovarok, bogarak, kukacok.
„Régen, ha bekukacosodott a liszt, mi zsákkal együtt kidobtuk” – írja egy régi vágású kommentelő. A többi hozzászólótól nem idéznék.

