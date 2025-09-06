Lehidalt Budapest

Nagyon rossz állapotban vannak a fővárosi hidak, állapították meg a Budapest Közút szakértői a napokban. A Petőfi és az Árpád híd a legtragikusabb, előbbi kétszeresen túl van az optimális felújítási határidőn, korrózióvédelme, szegecselt kötései tönkrementek, az acélszerkezetben komoly anyaghiányok keletkeztek, a hídfőhelyiségek áznak, a járdát több helyen is be kellett foltozni. A felújított Lánchidat leszámítva egyik átkelőnkkel sem dicsekedhetünk, valamennyi rozoga – az óbudai K-hídon például nemrég meg kellett erősíteni a pályalemezt, nehogy beszakadjon a Sziget fesztiválra érkezők alatt. (A Gubacsi hídon már be is szakadt a járda, le kellett zárni az egyik oldalt a gyalogosok elől.)

Nincs mese, nem halogathatók tovább a hídfelújítások.

Igen ám, csakhogy nincs rá pénz, üres a fővárosa kasszája. (Több tíz milliárdos tételről van szó, ami ráadásul annál több lesz, minél később kezdik el a munkát.) 2019 óta, amikor Karácsony Gergely főpolgármester pártdelegált „szakértői” rárontottak a vályúra, gyorsan apadni kezdett Budapest vagyona, pillanatok alatt ülepére vertek a kétszázmil­liárdos Tarlós-hozománynak. (Dacára ennek változatlanul működtetik a kistafírozott, amúgy teljesen fölösleges brüsszeli „Budapest-irodát” – itt „dolgozik” Karigeri komálósa, Jávor Benedek.)

Tavaly, az államalapítás ünnepén az idvezülten vigyorgó Karácsony Gergely arról szavalt:

„Hidakat építünk vagy újítunk fel!” Hogy hol épült híd, azt nem említette. Mi csupán egy késve átadott, az eredetinél ötmilliárddal drágább, csökkentett műszaki tartalmú, botrányos Lánchíd-felújításról tudunk. Meg a lesittelt főkolomposról.