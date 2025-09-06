idezojelek
Tollhegyen

Lehidalt Budapest

Nagyon rossz állapotban vannak a fővárosi hidak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Karácsony GergelyBudapest Közútkorrózióvédelem 2025. 09. 06. 6:01
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nagyon rossz állapotban vannak a fővárosi hidak, állapították meg a Budapest Közút szakértői a napokban. A Petőfi és az Árpád híd a legtragikusabb, előbbi kétszeresen túl van az optimális felújítási határidőn, korrózióvédelme, szegecselt kötései tönkrementek, az acélszerkezetben komoly anyaghiányok keletkeztek, a hídfőhelyiségek áznak, a járdát több helyen is be kellett foltozni. A felújított Lánchidat leszámítva egyik átkelőnkkel sem dicsekedhetünk, valamennyi rozoga – az óbudai K-hídon például nemrég meg kellett erősíteni a pályalemezt, nehogy beszakadjon a Sziget fesztiválra érkezők alatt. (A Gubacsi hídon már be is szakadt a járda, le kellett zárni az egyik oldalt a gyalogosok elől.)

Nincs mese, nem halogathatók tovább a hídfelújítások.

Igen ám, csakhogy nincs rá pénz, üres a fővárosa kasszája. (Több tíz milliárdos tételről van szó, ami ráadásul annál több lesz, minél később kezdik el a munkát.) 2019 óta, amikor Karácsony Gergely főpolgármester pártdelegált „szakértői” rárontottak a vályúra, gyorsan apadni kezdett Budapest vagyona, pillanatok alatt ülepére vertek a kétszázmil­liárdos Tarlós-hozománynak. (Dacára ennek változatlanul működtetik a kistafírozott, amúgy teljesen fölösleges brüsszeli „Budapest-irodát” – itt „dolgozik” Karigeri komálósa, Jávor Benedek.)

Tavaly, az államalapítás ünnepén az idvezülten vigyorgó Karácsony Gergely arról szavalt:

„Hidakat építünk vagy újítunk fel!” Hogy hol épült híd, azt nem említette. Mi csupán egy késve átadott, az eredetinél ötmilliárddal drágább, csökkentett műszaki tartalmú, botrányos Lánchíd-felújításról tudunk. Meg a lesittelt főkolomposról.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekKína

A Nyugat sorsa megpecsételődött

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekIndia

Európa: töpörödés és arrogancia

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu