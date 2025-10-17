idezojelek
Tollhegyen

Egy vajákos ember

Bár Fehér Attilának nincs szakképesítése, honlapján nemes egyszerűséggel kommunikációs és testbeszédszakértőnek titulálja magát.

Pilhál György
Fehér Attilayoutubetestbeszéd 2025. 10. 17.

Bár elértük telefonon, nem kíván nyilatkozni Fehér Attila, a Testbeszéd YouTube-csatorna működtetője. Ő készíti azokat a leleplező videókat, amelyek „tudományosan” elemzik a kormánypárti politikusok testbeszédét (elegánsabban: nonverbális kommunikációját.) Az egykori újságíró és ingatlanügynök a Szőlő utcai álhírbotrányból szerzett országos népszerűséget. Nem kevesebbet állított, mint hogy ellentmondás van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szavai és a gesztusai között: „Ez a billegés nem a magabiztosság jele, ez egy ösztönös, önnyugtató mozgás, amit akkor teszünk, ha extrém stressz alatt állunk”, „A teste nem hisz a saját szavainak” stb. Elmagyarázta, riporterként megtanulta dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Ennek most hasznát veszi. (Emlékezetes, sok-sok évvel ezelőtt Kormányzati Tanácsadó Jósda is működött idehaza. Bizonyos Szilvásy Péter – a rókaképű kancelláriaminiszter öccse – jegyezte a céget; jól megfért a csörgősipkás Gyurcsány-struktúrában.)

Bár Fehér Attilának nincs szakképesítése, honlapján nemes egyszerűséggel kommunikációs és testbeszédszakértőnek titulálja magát. Szerintem meg olyasféle, mint a kuruzsló, a halottlátó meg a többi vajákos ember, csak ő nem használ tűzgömböt, baglyot, fekete kandúrt, miegyebet.

Kis színes. Vagy harminc éve Győrött működött egy telefonos távgyógyász, aki korábban a város megbecsült órásmestere volt (gondolom, ott is telefonon dolgozott: „Tessék felhúzni az órát, akkor majd jár!”), onnan nyergelt át a misztikus gyógyászatra. Az elmebetegeknek hála szép karriert futott be. Erre spekulálhatott testbeszédes emberünk is. Hogy a macska rúgja meg! A fekete.

Magyar túlterheléses rágalmazása

Mindennapi partraszállások

Patrióták a célkeresztben

A kampány legyen tisztességes!

