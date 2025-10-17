Egy vajákos ember

Bár elértük telefonon, nem kíván nyilatkozni Fehér Attila, a Testbeszéd YouTube-csatorna működtetője. Ő készíti azokat a leleplező videókat, amelyek „tudományosan” elemzik a kormánypárti politikusok testbeszédét (elegánsabban: nonverbális kommunikációját.) Az egykori újságíró és ingatlanügynök a Szőlő utcai álhírbotrányból szerzett országos népszerűséget. Nem kevesebbet állított, mint hogy ellentmondás van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szavai és a gesztusai között: „Ez a billegés nem a magabiztosság jele, ez egy ösztönös, önnyugtató mozgás, amit akkor teszünk, ha extrém stressz alatt állunk”, „A teste nem hisz a saját szavainak” stb. Elmagyarázta, riporterként megtanulta dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Ennek most hasznát veszi. (Emlékezetes, sok-sok évvel ezelőtt Kormányzati Tanácsadó Jósda is működött idehaza. Bizonyos Szilvásy Péter – a rókaképű kancelláriaminiszter öccse – jegyezte a céget; jól megfért a csörgősipkás Gyurcsány-struktúrában.)

Bár Fehér Attilának nincs szakképesítése, honlapján nemes egyszerűséggel kommunikációs és testbeszédszakértőnek titulálja magát. Szerintem meg olyasféle, mint a kuruzsló, a halottlátó meg a többi vajákos ember, csak ő nem használ tűzgömböt, baglyot, fekete kandúrt, miegyebet.

Kis színes. Vagy harminc éve Győrött működött egy telefonos távgyógyász, aki korábban a város megbecsült órásmestere volt (gondolom, ott is telefonon dolgozott: „Tessék felhúzni az órát, akkor majd jár!”), onnan nyergelt át a misztikus gyógyászatra. Az elmebetegeknek hála szép karriert futott be. Erre spekulálhatott testbeszédes emberünk is. Hogy a macska rúgja meg! A fekete.