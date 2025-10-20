idezojelek
Igen, jól tetszettek olvasni, Drágabolgárúr szerint Ukrajna nem ellenséges Magyarországgal szemben.

Pilhál György
Mindig érdeklődve olvasom Bolgár György, vagy ahogyan hívei nevezik, Drágabolgárúr (így, egybeírva) Népszava-humoreszkjeit, kivált az „Azt állította (…) Ezzel szemben a tény az (…)”-írásokat. Ezen alkotásokban a kettős látás (ebben szenved Drágabolgárúr) elképesztő következményei­vel szembesülhet az olvasó.

Nézzünk egy friss példát!

„Azt állította Orbán Viktor, hogy »Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben« (…) Ezzel szemben a tény az, hogy nem Ukrajna ellenséges, hanem Magyarország folytat Ukrajnával szemben ellenséges politikát, hiszen még azt sem engedte meg, hogy magyar területen át NATO-fegyvereket küldjenek az ukránoknak.”

Igen, jól tetszettek olvasni, Drágabolgárúr szerint Ukrajna nem ellenséges Magyarországgal szemben. Csupán olykor lebombázzák, használhatatlanná teszik a Barátság-kőolajvezeték hozzánk vezető ágát, felgyújtják, megrongálják a vereckei honfoglalás-emlékművet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát, a palágykomoróci templomot (utóbbi falára odafestik: „Késhegyre a magyarokkal”, „Magyarok, takarodjatok!”). A magyarságot sújtó kisebbségi nyelvtörvényt már ne is említsük.

Éppen hogy mi, magyarok folytatunk Ukrajnával szemben ellenséges politikát – emeli föl mutatóujját a szerző –, még azt sem engedjük meg, hogy a területünkön át NATO-fegyvereket küldjenek Ukrajnába. Nem bizony, sőt nem is fogjuk! Ellenben mi, „ellenséges magyarok” a háború kezdete óta már négy és fél milliárd forintnyi humanitárius segítséget nyújtottunk a hozzánk érkező másfél milliónyi ukrán menekültnek, annyit, amennyit még soha senkinek. Erről még nem értesült, Drágabolgárúr?

