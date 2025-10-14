Lejárna a jegyük?

Nem kell a szomszédba menniük a németeknek politikai színes hírért. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője a minap több érdekes kijelentést tett egy televíziós műsorban. A drasztikus elképzeléseiről ismert közgazdász egyebek mellett azzal állt elő: hetven évben kellene maximálni a szavazásra jogosult állampolgárok életkorát. Javaslatát így indokolta: „Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben se szavazzanak! Tanúsítson több szolidaritást az idősebb korosztály a fiatalabb generációval szemben!” Herr Fratzscher támogatná viszont a nyugdíjasok kötelező társadalmi, illetve katonai szolgálatát. (Szabadon választhatnák meg, melyik mellett döntenek, hogy „nyugdíjazásuk után még egy évig segítsék a társadalmat”.)

Az ötletcsokor fogadtatásáról nem kaptunk hírt, ám kevés fantáziával elképzelhetjük azon német nyugdíjasok reakcióit, akiknek véleménynyilvánítására hetven fölött már nem tartana igényt az állam. Akik – közgazdászunk szerint – már útban vannak…

Hajlok rá, Marcel Fratzscher és elvbarátai úgy okoskodnak, az az ideális német, akinek – korából adódóan – nincs tapasztalata a berlini falról, a kimúlt NDK diktatúrájáról stb. Nekik ugyanis könnyebb átmosni az agyukat a mai liberális ideológiával. Szemben az idősebb korosztállyal, hisz ott a hülyítés már macerásabb lenne.

Megjegyzem, a „mi” Tisza Pártunk sem lelkesedik az idősekért. Igaz, ők (jelesül Raskó György) egyelőre beérik azzal a „jó hírrel”, hogy nyugdíjasaink a következő választásokig százezres nagyságrendben kiesnek. „Az idő a Tiszának dolgozik!”