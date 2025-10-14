idezojelek
Tollhegyen

Lejárna a jegyük?

Megjegyzem, a „mi” Tisza Pártunk sem lelkesedik az idősekért.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
FratzschernyugdíjasRaskó György 2025. 10. 14. 5:00

Nem kell a szomszédba menniük a németeknek politikai színes hírért. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője a minap több érdekes kijelentést tett egy televíziós műsorban. A drasztikus elképzeléseiről ismert közgazdász egyebek mellett azzal állt elő: hetven évben kellene maximálni a szavazásra jogosult állampolgárok életkorát. Javaslatát így indokolta: „Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben se szavazzanak! Tanúsítson több szolidaritást az idősebb korosztály a fiatalabb generációval szemben!” Herr Fratzscher támogatná viszont a nyugdíjasok kötelező társadalmi, illetve katonai szolgálatát. (Szabadon választhatnák meg, melyik mellett döntenek, hogy „nyugdíjazásuk után még egy évig segítsék a társadalmat”.)

Az ötletcsokor fogadtatásáról nem kaptunk hírt, ám kevés fantáziával elképzelhetjük azon német nyugdíjasok reakcióit, akiknek véleménynyilvánítására hetven fölött már nem tartana igényt az állam. Akik – közgazdászunk szerint – már útban vannak…

Hajlok rá, Marcel Fratzscher és elvbarátai úgy okoskodnak, az az ideális német, akinek – korából adódóan – nincs tapasztalata a berlini falról, a kimúlt NDK diktatúrájáról stb. Nekik ugyanis könnyebb átmosni az agyukat a mai liberális ideológiával. Szemben az idősebb korosztállyal, hisz ott a hülyítés már macerásabb lenne.

Megjegyzem, a „mi” Tisza Pártunk sem lelkesedik az idősekért. Igaz, ők (jelesül Raskó György) egyelőre beérik azzal a „jó hírrel”, hogy nyugdíjasaink a következő választásokig százezres nagyságrendben kiesnek. „Az idő a Tiszának dolgozik!”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCsillag István

Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga

Csépányi Balázs avatarja

Ezek mindent el akarnak venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu