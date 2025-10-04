Most Szlovákiát siratja

Mi megy itt a szomszédban! – sikít fel közösségi oldalán Mérő Vera emberjogi harcos. „Szlovákia parlamentje most fogadott el egy alkotmánymódosítást, amely az emberi jogok terén hatalmas visszalépés. Az új törvény kimondja, jogilag csak a férfi és a nő létezik. Ami azt jelenti, hogy a transz- és interszex emberek többé Szlovákiában sem ismertethetik el hivatalosan a nemi identitásukat, állapotukat.”

Dehogynem, kedves Vera! A pszichiátrián állítják ki állapotukról a diagnózist. Kegyed azért füstölög, mert odaát sem intézményesítették az elmebetegséget. Talán ha nem tolták volna túl a gendert, nem kellett volna törvényt hozni a nyilvánvalóról: férfi van és nő. Slussz.

Hosszú a sikoly: „Robert Fico miniszterelnök kormánya már eddig is megvonta az LMBTQ+ projektek finanszírozását, az »identitás« fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy elvegyék az emberek jogait. Sok szlovák számára ez sötét fordulópontot jelent, még inkább elszigeteli az országot Európában, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget.”

Igen? A hagyományos szereposztásban szocializálódott emberek számára (férfi és nő – ha mond ez még valamit) viszont az volt sötét fordulópont, amikor a normalitás került kiszolgáltatott helyzetbe az LMBTQ-val szemben. És azt tudja, kedves Mérő Vera, hogy mindeközben az unió által pénzelt, a szexuális kisebbségek helyzetének monitorozására szakosodott ­ILGA-Europe jelentése szerint az EU-csatlakozásra spekuláló Ukrajnában is elképesztően magas az LMBTQ-közösségeket ért hátrányos megkülönböztetés? (Értsd: rendszeresen eltángálják a kacifántos szex hangadóit.) Ezt is mérhetné egyszer, kedves Vera!