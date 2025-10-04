idezojelek
Tollhegyen

Most Szlovákiát siratja

Kedves Vera! Talán ha nem tolták volna túl a gendert, nem kellett volna törvényt hozni a nyilvánvalóról: férfi van és nő. Slussz.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Mérő VeraRobert Ficogender 2025. 10. 04. 6:01

Mi megy itt a szomszédban! – sikít fel közösségi oldalán Mérő Vera emberjogi harcos. „Szlovákia parlamentje most fogadott el egy alkotmánymódosítást, amely az emberi jogok terén hatalmas visszalépés. Az új törvény kimondja, jogilag csak a férfi és a nő létezik. Ami azt jelenti, hogy a transz- és interszex emberek többé Szlovákiában sem ismertethetik el hivatalosan a nemi identitásukat, állapotukat.”

Dehogynem, kedves Vera! A pszichiátrián állítják ki állapotukról a diagnózist. Kegyed azért füstölög, mert odaát sem intézményesítették az elmebetegséget. Talán ha nem tolták volna túl a gendert, nem kellett volna törvényt hozni a nyilvánvalóról: férfi van és nő. Slussz.

Hosszú a sikoly: „Robert Fico miniszterelnök kormánya már eddig is megvonta az LMBTQ+ projektek finanszírozását, az »identitás« fogalmát ürügyként használják fel arra, hogy elvegyék az emberek jogait. Sok szlovák számára ez sötét fordulópontot jelent, még inkább elszigeteli az országot Európában, és minden eddiginél kiszolgáltatottabbá teszi az LMBTQ+ közösséget.” 

Igen? A hagyományos szereposztásban szocializálódott emberek számára (férfi és nő – ha mond ez még valamit) viszont az volt sötét fordulópont, amikor a normalitás került kiszolgáltatott helyzetbe az LMBTQ-val szemben. És azt tudja, kedves Mérő Vera, hogy mindeközben az unió által pénzelt, a szexuális kisebbségek helyzetének monitorozására szakosodott ­ILGA-Europe jelentése szerint az EU-csatlakozásra spekuláló Ukrajnában is elképesztően magas az LMBTQ-közösségeket ért hátrányos megkülönböztetés? (Értsd: rendszeresen eltángálják a kacifántos szex hangadóit.) Ezt is mérhetné egyszer, kedves Vera!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu