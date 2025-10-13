Régi rettegők

„A demokrácia állapotáról” beszélgetett Soros-szervezetek képviselőivel minap Londonban Barack Obama. Az amerikai exelnököt ugyanis nyugtalanítja, hogy a világban „növekvő autoriterhullám söpör végig”, jobboldali politikusok veszik célkeresztbe a civil szervezeteket, hogy aláássák a sajtószabadságot, s fegyverként használják az igazságszolgáltatást. Felelőtlen populisták olyan üres ígéreteket tesznek, amelyek csak a múltba vezetnek. (Donald Trump nevét ugyan nem említette az aggódó előd, ám egyértelműen az ő politikájára is utalt, amikor arról szólt, hogy „a populizmus és a bevándorlásellenes hangulat világszerte terjed”.)

A szűkkörű kesergésen meghívottként részt vett Léderer Sándor, a talányos K-Monitor társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért volt társigazgatója is. (Mindketten régóta eltökélten aggódnak.)

Léderer azon bánkódott, hogy miközben Magyarországnak már tizenöt éve antidemokratikus kormánya van, a progresszívek képtelenek jobb jövőt ajánlani a szavazóknak, ugyanis az emberek félnek.

(Még szerencse, hogy ő roppant bátor; 2000 őszén egy éjszaka – még mint Sanyi – barátaival lefűrészelték a Rákosi Mátyás által lerombolt városligeti Regnum Marianum-templom helyén álló fakeresztet, a csonkjára harsány vörös csillagot pingáltak, majd odaírták: „Budapesti Felszabadítási Front.”) Kapronczay is harcos civil, ő pár éve Strasbourgban, az EP liberális frakciójának összejövetelén azt javasolta, az unió keményebben lépjen föl Orbánékkal szemben, ha kell, függessze fel Magyarország szavazati jogát. (A kommentelőktől most nem idézek.)