Klinikai eset

Most, hogy már nem szervez tüntetéseket a Ferenciek terére Hadházy Ákos független honatya, elvonási tünetei közösségi oldalán követhetők nyomon.

Pilhál György
2025. 11. 10.

Most, hogy már nem szervez tüntetéseket a Ferenciek terére keddenként Hadházy Ákos független honatya (csak fogadóórákat tart ugyanott), elvonási tünetei közösségi oldalán követhetők nyomon. 

Lódoktor úr régi ámokfutó, mindenütt ott van, mindenről nyilatkozik, képernyő és mikrofon nélkül el sem tudná képzelni a mindennapjait.

(Szenvedélye a „molinózás”: egy ízben a lónak a vesszejét ajánlotta a T. Ház figyelmébe, majd – bankszámlaszámát mellékelve – az adófizetőkhöz fordult, fizetnék ki a kiszabott bírságot.) Hadházy most Donald Trumpról fejtette ki véleményét. Szerinte az amerikai elnökről egyszer majd könyveket fognak írni; hogyan juthatott az Egyesült Államok odáig, hogy egy ilyen ember börtön helyett kétszer is hatalomra kerülhetett. „Trump az egész világra veszélyes pszichopata, köztörvényes bűnöző” – tájékoztat a Gyurcsány-korszak OPNI-bezárásának egyik velünk élő áldozata, majd (a Trump–Orbán-találkozóra utalva) úgy véli: „miniszterelnökünk azért érti meg magát olyan jól vele, mert nagyon sokban hasonlítanak. Trump nem „vérbeli vezető, hanem egy minden hájjal megkent fehérgalléros bűnöző, és érdemes lenne így is kezelni”. Már ennyiből is látni, lódoktor úr tényleg klinikai eset. Lipót-árva.
Más. Régi kedves kollégám, Szényi Gábor figyelmeztet: minapi, November hetedikék című jegyzetemben mindenről írok (Kádár budapesti bevonulása szovjet páncélosok gyűrűjében, nagy októberi szocialista forradalom Szentpéterváron stb.), csak épp a legfontosabbról nem: évtizedeken át ezen a napon nyitott ki a városligeti műjégpálya. Ezúton kérek nyilvános bocsánatot!

Fricz Tamás
Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Narancssárga nyakkendőben

Ágoston Balázs
Szerbiában puccskísérlet zajlik

Borbély Zsolt Attila
Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

