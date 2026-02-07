idezojelek
Tollhegyen

Kolostorba vonulna

Én a karmelita helyett inkább az OPNI (lipótmezei tébolyda) megnyitását javasolnám a tiszás Napóleonnak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
tisza pártmagyar péterkarmelita 2026. 02. 07. 5:59
0

Még hogy ne lenne programja a hatalomra spekuláló Tisza Pártnak? Már hogyne lenne! Maga Magyar Péter ismertetett belőle egyet közösségi oldalán épp a minap: „A rendszerváltás első napjaiban megnyitjuk a magyar emberek előtt a karmelita palotát”. (Azon tegyük túl magunkat, hogy a budavári műemlék épület sosem volt palota, merthogy kolostor – csak hát az nem szól akkorát a platóról/hordóról intézett mozgósító szózatban.) Megjegyzem, emberünk már decemberben is arról beszélt, hogy a választás után gyerekekkel együtt fog ünnepelni a karmelitában és a Sándor-palotában is. A jelek szerint rácuppant a témára.

Azt egyelőre nehéz megítélni, hogy ez egy szimpla prolihergelő esemény beharangozója lenne-e betegünk munkásmozgalmi tanulmányai nyomán („Fel, vörösök, proletárok,/ Csillagosok, katonák,/ Nagy munka vár ma reátok,/ Állnak még a paloták”), vagy csak újabb aggasztó tünete annak a Magyar Péter-kórnak, amely előtt immár második esztendeje áll töprengve a pszichiátria. Mi lehet ez? Bastille-effektus? Téli palota-pánikroham? Vagy csak a régi komcsi mánia: elfoglalni és beköltözni a máséba? Apróvillázni?

De mi lesz, ha Magyar Péter hívei tényleg bemennek a karmelita „palotába”? Ugyanaz, ami a második világháború után, amikor a környék csőcseléke feldúlt, kirámolt, pöcévé alakított minden nemes épületet, elvitt csillártól ajtófélfáig minden elvihetőt, és élvezte a pusztítást?

Én a karmelita helyett inkább az OPNI (lipótmezei tébolyda) megnyitását javasolnám a tiszás Napóleonnak: kies tér, barátságos gumiszobák, rutinos ápolószemélyzet, garantált Waterloo.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai unió

Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

Zsigmond Barna Pál avatarja

Brüsszelben nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu