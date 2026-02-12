idezojelek
Tollhegyen

Maradt még ötletük

Az új kormány kezdeményezze egy új alkotmány megalkotását, mely rögzíti a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás alapelveit! És így tovább…

Pilhál György
2026. 02. 12.
Magyarországnak szüksége van baloldali, szociáldemokrata válaszokra akkor is, ha az MSZP 2026 után várhatóan már nem lesz része az Országgyűlésnek – tájékoztatja kedves mindnyájunkat Szekeres Imre nyugállományú gondolkodó, exhadügyminiszter, a szocialista párt alapító tagja. E meggyőződés vezette az MSZP Tanácsadó Kollégiumának tagjait (mind a száznégyet), amikor nekiálltak „rendszerszintű válaszokat” adni Magyarország válságaira. Markáns elképzeléseiket – Szekeres Imre tolmácsolásában – a Népszava tette közzé Program egy jobb országért címmel a minap. (Ijedősebbek megnyugtatására: csak pár gondolatot idézek a demenciára spekuláló agyzsugorításból.) 

A tanácsadó sereg javasolja az egységes szociális minimumjövedelem bevezetését: senki ne maradjon a létminimum alatt!

Legyen a lakhatás alapjog! Azonnal csökkentsék a kórházi várólistákat! Emeljék fel az öregségi nyugdíjminimumot! Több pénzt az oktatásra! Bérrendezést az egészségügyben! Az új kormány kezdeményezze egy új alkotmány megalkotását, mely rögzíti a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás alapelveit! És így tovább…
Gyönyörű gondolatok. Az ember már csak azt nem érti, mindezt ­miért nem az MSZP és elődpártjai valósították meg a 40+ évnyi, „népi demokráciának” nevezett emberkísérletük során. Jut eszembe, Szekeres korábban javasolt egy Új Márciusi Front (pártok feletti összefogás baloldali, zöld- és szociálliberális szereplőkkel) létrehozását is, de nem lett belőle semmi. Pedig Imréék még miniszterelnök-jelöltet, sőt szakértői kormányt is hajlandók lettek volna állítani. Ki érti ezt?

