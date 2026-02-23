idezojelek
Tollhegyen

Zaklatóiért hívott imára

Ki ne emlékezne még arra az idős ferences atyára, akire tavaly ősszel rárontott néhány feldühödött tüntető a Ferenciek terén álló templom ajtajában.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
hadházy ákosferenciek teréntemplom 2026. 02. 23. 4:58
0

Ki ne emlékezne még arra az idős ferences atyára, akire tavaly ősszel rárontott néhány feldühödött tüntető a Ferenciek terén álló templom ajtajában, amiért – szerintük – „kiharangozták” őket a térről? (A tömegből többen – köztük egy zebrajelmezes háborgó – még a templomba is berontott.) Hadházy Ákos tüntetésszervező azt állította, az atya szándékosan zavarta meg a tüntetést a harangozással. 

Az elképesztő jelenet képei bejárták a sajtót: ordítozás, mosdatlan megjegyzések és egy idős szerzetes – Reisz Pál atya –, aki zsolozsmáskönyvvel a kezében próbál megszólalni a zajban, kiállni amellett, ami szent, amit nem lehet bemocskolni istentelen hitványságokkal. Pál atya minap ugyanott, a pesti ferences templomban vehette át a Parma fidei, a Hit Pajzsa díjat, amelyet azoknak ítélnek oda, akik a kommunista diktatúrák idején is hívek maradtak hitükhöz, szolgálatukhoz. 

Az elismerést Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs érsek, metropolita, a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet nyújtotta át. Mint a laudáló Szabolcs atya kiemelte: a hit fénye pajzs a sötétség ellen gondolat annak a nemzedéknek a tapasztalata, amely pontosan tudja, milyen a sötétség. Ezt erősítette meg a misét celebráló Bábel Balázs érsek is: a hit sosem volt konfliktusmentes állapot.

– Nem akartam celeb lenni – jegyezte meg az atya, aki a történtekre ekképpen emlékezett: – Gyűlölettől eltorzult arcú és lelkű emberekkel találkoztam, de ezek mégis nemzettársaim.

Majd arra kérte a gyülekezetet, imádkozzák el vele hangosan Szent Mihály arkangyal imáját az őt zaklatókért. Kell-e ide kommentár?

Borítókép: Hadházy Ákos és társai a Ferenciek terén Pál atyát vegzálták (Fotó: Hatlaczki Balázs)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu