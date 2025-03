Mangó cukorbetegeknek? Igen, segít rendben tartani az inzulinszintet

A mangó cukorbetegeknek ajánlása annak a Nutriens szaklapban megjelent új kutatásnak az egyik javaslata, melynek során az Illinois Institute of Technology Táplálkozáskutatási Központ szakemberei azt vizsgálták, hogy bizonyos gyümölcsök napi szintű rendszeres fogyasztása javíthatja-e az inzulinérzékenységet, főleg azoknál, akik különösen fogékonyak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására, így elsősorban akik túlsúlyosak, krónikus gyulladásban szenvednek és az éhgyomri vércukorszintjük a prediabetikus tartományban van.

A mangó cukorbetegeknek kiváló természetes szer lehet az inzulinrezisztencia egyensúlyának megőrzéséhez Fotó: Wikimedia Commons/Ivar Leidus

Mangó cukorbetegeknek : kitűnő lehetőség

A vizsgálatokban 48 olyan önkéntes vett részt akiknek az átlagéletkora 38 év volt. Az önkéntesekből két kontrollcsoportot hoztak létre; az első, az A csoport tagjai két adag gyümölcsöt ettek meg minden nap, míg a B csoport tagjai hasonló kalóriatartalmú kontrollételt kaptak, de gyümölcs nélkül. Mindkét csoport tagjainak azt mondták, hogy tartsák be a szokásos étrendjüket, de kerüljék a hasonlóan magas polifenoltartalmú ételeket, hogy a megfigyelt eredmények magából a kísérletből származzanak.

A ploifenolok a szerves vegyületeknek olyan, többnyire természetes eredetű strukturális osztálya, amelyekre a nagy számú fenolgyűrű jelenléte jellemző.

Az önkéntesek négy hétig követték ezt az előírt étrendet. Miután összevetették a résztvevők vércukorszintjét, inzulinszintjét és gyulladásjelzőit a négy hét előtti és utáni állapottal, a kutatók azt találták, hogy az A csoport éhgyomri vércukorszintje jelentősen alacsonyabb volt, mint a B kontrollcsoporté.

A 2-es típusú cukorbetegség a diabétesz legelterjedtebb formája Fotó: Nemzetközi Diabetes Társaság

A gyümölcs pedig, amit az A csoport tagjai ettek négy héten át a mangó volt. A mangót fogyasztó csoport 51,2%-os javulást mutatott az inzulinérzékenységben a B kontrollcsoporthoz képest (az éhgyomri inzulinszinttel, illetve a HOMA-IR-rel, az inzulinrezisztencia mértékével mérve), és jelentős javulást mutatott a saját kiindulási értékükhöz képest is.

Lehetséges a magas inzulinszint kezelése mangóval?

Az A kontrollcsoporthoz tartozók szervezete sokkal jobb lett az inzulin feldolgozásában, illetve felhasználásában a kísérlet megkezdése előtti állapothoz képest, összességében így náluk jelentősen alacsonyabbá vált a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata.

A 2-es típusú cukorbetegséget az inzulinelválasztás és inzulinhatás károsodása okozza Fotó: Phanie/BURGER/

Mivel a vizsgálatban résztvevő személyeket kifejezetten a 2-es típusú cukorbetegség magas kockázata miatt választották ki, az a tény, hogy valami ilyen egyszerű dolog mint a mangó ekkora mértékben javította az inzulinrezisztenciájukat, igen jelentős felismerésnek számít.

A 2-es típusú cukorbetegség a diabétesz leggyakoribb formája, amelyet az inzulinelválasztás és az inzulinhatás károsodása jellemez. A 2-es típusú cukorbetegség alapja leggyakrabban az, hogy a szervezet által termelt inzulin nem tudja vércukorszint-csökkentő hatását megfelelő mértékben kifejteni.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy létezik egy abszolút biztonságos és természetes módszer is a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésére – főleg a különösen veszélyeztetett emberek számára.

A felfedezés egyben rácáfol azokra a félelmekre is, miszerint kerülni kell az édes gyümölcsök fogyasztását azok magas cukortartalma miatt.

Sokan vélik úgy, hogy a gyümölcsök általában túl cukrosak és ezért a 2-es típusú cukorbetegségre hajlamos embereknek el kell kerülnie a fogyasztásukat, de az Illinois Institute of Technology Táplálkozáskutatási Központ vizsgálatai cáfolják ezeket az aggályokat, mert bebizonyosodott, hogy például a mangó hatása, ami szintén édes gyümölcs, jótékonyan befolyásolja az egészséges anyagcserét.

A mangó napi fogyasztása mindössze 4 hét alatt javíthatja az inzulinrezisztenciát

De miért döntöttek a kutatók pont a mangó tanulmányozása mellett? Nos, ehhez annak is köze lehetett, hogy az Országos Mangó Testület finanszírozta a kutatást. De ettől függetlenül rengeteg jó okunk van arra, hogy fontolóra vegyük a mangó rendszeres fogyasztását az anyagcserénk egészsége érdekében. A kutatások többek között kimutatták, hogy a mangónak különösen magas a polifenol tartalma, amiről bebizonyosodott, hogy csökkenti a vércukorszintet és javítja az inzulinszint stabilitását.

A mangó rendszeres fogyasztásának számos rendkívül előnyös egészségügyi hatása lehet Fotó: Wikimedia Commons/Bulaclac Paruparu

A gyümölcsrostok lassítják az emésztést és megakadályozzák a vércukorszint megemelkedését, ezért is javasolják gyakran a dietetikusok a rostbevitel fokozását. Végül, de nem utoljára a mangó vitaminjai, így különösen a gyümölcsben magas arányban jelenlévő a C-, A-, E-, K- és B-vitamin, valamint olyan erős antioxidánsok, mint a mangiferin még inkább növelik a gyümölcs jótékony egészségügyi hatását. Ezek a tápanyagok csökkentik az oxidatív stresszt, a gyulladást és a vércukorszintet – amelyek mindegyike összefügg az inzulinrezisztenciával és ezáltal a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának a csökkentésével is. A teljes tanulmány itt olvasható el, angol nyelven

Összefoglalva, miért előnyös a mangó cukorbetegeknek?

csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát,

javítja az inzulinszint stabilitását,

csökkenti a magas vércukorszintet,

a mangó vitaminjai általában véve is hozzájárulnak az anyagcsere egészségéhez.