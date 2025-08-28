vikingDániahajviseletMúlt-kormúzeumrégészeti lelet

A viking frizura nyomában

A viking korból származó apró, három centiméteres játék bábu nemcsak különleges régészeti lelet, hanem a viking frizura ábrázolását is kiválóan megőrizte. A Dán Nemzeti Múzeum gyűjteményében több mint kétszáz éve lappangó lelet most az új kutatások középpontjába került, és egyedülálló bepillantást enged a 10. századi elit megjelenésébe.

Forrás: Múlt-kor2025. 08. 28. 15:43
Vasbordájú Björn és társa, Hastein a Vikingek című, népszerű sorozatban Fotó: IMBD
Különleges viking kori figurát találtak

Egy apró, mindössze három centiméter magas bábut fedeztek fel újra a Dán Nemzeti Múzeum gyűjteményében. A miniatűr mellszobor egy vikinget ábrázol, különös hajviselettel és határozott arckifejezéssel. „Ez az egyik legélethűbb vikingábrázolás, amit valaha láttunk. Egy valódi, háromdimenziós portré, amelyhez fogható rendkívül ritkának számít” – mondja Peter Pentz, a múzeum kurátora.

Az egykorú viking hajviseletet megőrző apró, rozmáragyarból faragott szobor   Fotó: Roberto Fortuna/National Museum of Denmark

A kutató évekkel ezelőtt találta meg a figurát a raktárban, amikor a múzeum a viking jósnőkről szóló kiállítására készültek. „Amikor először megláttam, olyan volt, mintha rám nézett volna. A sok év alatt soha nem találkoztam még ehhez hasonlóval” – tette hozzá a kurátor.

Viking frizura a figurán

A viking művészet leginkább állatmotívumairól ismert, emberalakokat ritkán ábrázoltak. Éppen ezért számít különlegesnek ez a lelet, amely részletesen megmutatja a viking frizura sajátosságait. A férfit középen elválasztott hajjal ábrázolták, amely hullámban takarja a homlokot, de szabadon hagyja a fület. Hátul rövidre vágott, oldalt apró tincs hangsúlyozza a formát. Arca nagy bajusszal, hosszú fonott kecskeszakállal és pofaszakállal egészül ki.

Viking harcosok. A vikingek művészetében rendkívül ritka volt az emberábrázolás   Fotó: Shutterstock

„Ilyen részletgazdag viking hajviseletet eddig még nem ismertünk. Ez az első ábrázolás, ahol minden szögből láthatjuk egy férfi frizuráját. Még a fül fölötti kis fürtöt is jelölték. Egyedülálló lelet” – emelte ki Pentz.

A Dán Nemzeti Múzeum első kincsei között

A bábu nem friss felfedezés: több mint 200 éve, 1797-ben találták egy lovas sírban, Vikennél, az Oslo-fjord közelében. A 10. század második felére datálható, Kékfogú Harald uralkodásának idejére.

A lelet a múzeum egyik legkorábbi bejegyzett tárgya, sorszáma 589, 

a ma már kétmilliós gyűjteményben. Az őskori kőbaltáktól a gallehusi aranyszarvakon át egészen a modern kori tárgyakig – például a Covid-járvány idején használt maszkokig – terjed a kollekció.

A viking király játéka

A figura rozmáragyarból készült, ami a kor egyik legértékesebb anyaga volt. Egy népszerű társasjáték, a hnefatafl része lehetett, amelyet a sakkhoz hasonlóan táblán játszottak. A bábu a játék legfontosabb darabját, a királyt testesítette meg. A hnefatafl az i. sz. 8. és 11. század között élte fénykorát. A viking portyákkal Angliába is eljutott, mielőtt a sakk végleg kiszorította.

A korai középkorban a vikingek tartották uralmuk alatt Észak-Európát   Fotó: Flickr

A most újra előtérbe került játék bábu a viking kor szimbolikáját vizsgáló kutatás része, amely a Medieval Archaeology folyóiratban jelent meg. A lelet nemcsak a viking játékokról, hanem a társadalmi státust kifejező hajviseletekről is mesél. A viking frizura aprólékos ábrázolása így nem pusztán esztétikai részlet, hanem az elit önreprezentációjának része volt – egy királyi játék királyfiguráján megörökítve.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

