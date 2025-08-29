perudomborműMúlt-korrégészeti feltárásarcheológiafalfestmény

Háromezer éves falfestményt fedeztek fel Peruban

Peru északnyugati partjainál egyedülálló, 3000 éves falfestmény reliefet fedeztek fel. A perui falfestmény színesre festett faragott motívumokat ábrázol: halakat, csillagokat, sámánokat és mitikus madarakat. A mű a formatív kor egyik templomának fő átriumát díszítette, s háromdimenziós megoldásával ritka bepillantást enged a korai andoki társadalmak szimbolikus világába.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 08. 29. 15:33
A Huaca Yolanda lelőhely Peruban Fotó: Perui Pápai Katolikus Egyetem
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 3000 éves perui falfestmény relief felfedezése

A Huaca Yolanda lelőhelyen a régészek közel 6 méter hosszú és 2,9 méter magas műalkotásra bukkantak. Ez a perui falfestmény különlegessége, hogy nemcsak színes freskó, hanem relief: a falba faragott formákat kék, sárga, vörös és fekete festékek emelik ki.

Huaca Yolanda ásatási területe madártávlatból nézve  Fotó: Perui Pápai Katolikus Egyetem

„A képek, a díszítési technikák és a kivételes megőrzési állapot miatt ez valóban példa nélküli felfedezés a régióban” – mondta Cecilia Mauricio, a Perui Pápai Katolikus Egyetem régésze.

Mit ábrázol a freskó-relief?

A déli oldalon egy hatalmas madár látható kiterjesztett szárnyakkal, gyémántmotívummal a fején – valószínűleg sas vagy sólyom. Az északi részen növények, csillagok és emberszerű alakok tűnnek fel, amelyek „úgy tűnik, hogy sámánok” – mondta Mauricio. 

A sámánok a korszak meghatározó vallási vezetői voltak. 

A műalkotás a formatív korszakból (Kr. e. 2000–1000) származik, amelyben a mai Peru területén kialakultak az első összetett társadalmak.

Templomok, civilizációk és különbségek

A falfestmény relief a régészek szerint egy templom fő átriumát díszíthette. A Huaca Yolanda időben egybeesett Chavín de Huántarral, az Andok egyik legfontosabb rituális központjával. A Chavín civilizáció hegyvidéki környezetben élt, ahol fejlett mezőgazdaságot, kohászatot és textilgyártást alakított ki. A chavíni freskók gyakran jaguárokat és hüllőket ábrázolnak, amelyek a dzsungel világát idézik.

Részlet a Huaca Yolandában feltárt fali reliefről   Fotó: Perui Pápai Katolikus Egyetem

Ezzel szemben a Huaca Yolanda-i perui falfestmény relief a tengerparti hagyományokat tükrözi. A faragott és festett felületeken halak, halászhálók és tengeri motívumok jelennek meg, eltérve a hegyvidéki ábrázolásmódoktól.

Veszélyben az ősi örökség

A felfedezés jelentősége ellenére a Huaca Yolanda lelőhely jelenleg nem áll hivatalos védelem alatt. Mauricio a Perui Pápai Katolikus Egyetem közleményében felszólította a kulturális minisztériumot, a regionális hatóságokat és az örökségvédelmi szervezeteket, hogy tegyenek lépéseket a helyszín megóvására. „Meg kell őriznünk ezt a ritka ablakot egy formálódó és kifinomult múltba” – hangsúlyozta a régész.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.