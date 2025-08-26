Rendkívüli

Megtalálták a történelem legrégibb utcáját

Csaknem tízezer évvel ezelőtt Anatólia szívében egy közösség már kísérletezett az utcák kialakításával. A Canhasan 3 ásatásai új fényt vetnek a neolitikum településszervezésére, megelőzve a híres Çatalhöyüköt.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 08. 26. 14:48
Életkép a korai újkőkorból Fotó: Zdenek Burian
Canhasan 3 és a legkorábbi utca

A törökországi Karaman tartományban, Canhasan 3 Höyükben csaknem 9750 éves átjárót tártak fel. Ez mintegy 750 évvel előzi meg Çatalhöyük városias települését. A gondosan tervezett átjáró a házak között az emberi történelem egyik legkorábbi utcaképződésére utal.

Csaknem tízezer éves az Anatóliában felfedezett kora újkőkori utca (Forrás: Open AI)

Çatalhöyük zsúfolt, tetőnyílásos házaihoz képest Canhasan 3 szándékosan hagyott tereket mutat. Adnan Baysal, az Ankarai Egyetem régésze szerint ezek a rések szolgálhattak jószágvédő folyosóként, átjáróként vagy korai utcák formájaként. Ez az elrendezés a társadalmi szerveződés korai kísérleteit tükrözi.

A mindennapi élet nyomai

Az eltérő elhelyezésű tűzhelyek, az állatcsontok és a vízimadarak maradványai gazdag képet adnak a közösség életéről. A bőséges vízforrások és termékeny földek magyarázzák, miért maradt a település folyamatosan lakott az elő-kőkorszaki neolitikumtól a vaskorig.

Újkőkori település rekonstrukciója (Forrás: Ancient Origins)

Az utcák a társadalmi összetettség és a tervezett urbanizmus jelei. 

Az, hogy ilyen szervezett térrendezést találtak csaknem tízezer évvel ezelőttről, visszavetíti a településtervezés idővonalát. Ez azt is bizonyítja, hogy Anatólia neolitikus közösségei eltérő megoldásokkal kísérleteztek a mindennapi szükségletekre.

Globális kincs Anatóliában

Canhasan 3 ma már kulcsfontosságú lelőhely. Bizonyítja a megtelepedés folyamatosságát, gazdag környezeti adatokat kínál, és hidat képez a fazekasság előtti és fazekas neolitikum között. Ahogy Baysal megfogalmazta: „A Canhasan 3 lehetővé teszi, hogy a neolitikus élet egyedi változatát lássuk – különbözőt Çatalhöyüktől, de ugyanolyan jelentőset.”

Újkőkpri lakóház rekonstrukciója (Fotó: Wikimedia Commons)

A feltárások célja, hogy még több részletet áruljanak el a neolitikus mindennapokról. Canhasan 3 egyre inkább Anatólia kincsévé válik, ahol csaknem tízezer éve gyökerezett meg a közösségi tervezés és a településszervezés.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

