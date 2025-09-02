Aragóniai Beatrix, Hunyadi Mátyás felesége, aki ügyesen formálta Európát

Aragóniai Beatrix és a diplomácia

Beatrix 1476-ban kötött házasságot Corvin Mátyással, Magyarország és Csehország királyával. Ez az egyesülés nem pusztán dinasztikus szövetség volt: új korszakot nyitott Itália és Közép-Európa kapcsolataiban. Mátyás egyszerre küzdött az oszmánokkal, a cseh királyokkal és III. Habsburg Frigyessel. A nápolyi királylány révén Magyarország az európai diplomácia középpontjába került – írja a spanyol Muy Interesante.

Aragóniai Beatrix márványbüsztje 1475-ből. Fotó: Wikimedia Commons

Bár Beatrix meddősége beárnyékolta megítélését, politikai súlyát ez nem csökkentette. Örökbe fogadott unokaöccse, Ippolito d’Este esztergomi érseki kinevezése mutatja, hogyan fonódott össze magánélete és a hatalomgyakorlás. A történetírás sokáig hibáztatta Beatrixot, amiért Magyarországot bevonta az itáliai háborúkba. Az otrantói válság (1480), a ferrarai háború (1482–1485) és a nápolyi lázadás (1485–1486) idején ragaszkodott a katonai szerepvállaláshoz. A források azonban árnyaltabb képet mutatnak: Beatrix inkább közvetítőként, semmint felbujtóként tevékenykedett.

Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix. Fotó: Network/Mátyás király Klub

Beavatkozásai összhangban álltak Mátyás politikájával. Az itáliai szövetségek erősítették a magyar király pozícióját a Habsburgokkal és az oszmánokkal szemben.

A békekirálynő a császár árnyékában

Mátyás és III. Frigyes között állandó feszültségek húzódtak. Antonio Bonfini krónikás feljegyezte, hogy Beatrix levelezéssel és személyes közbenjárással gyakran mérsékelte férje haragját. Diplomáciai beavatkozásaival sokszor sikerült elkerülni a nyílt konfliktust a magyar király és a császár között.

Az örökös ellenfél, Habsburg III. Frigyes német-római császár. Fotó: Wikimedia Commons

Angelo Pecchinoli pápai legátus 1488 és 1490 közötti jelentéseiben Beatrix rendre kulcsszereplőként bukkan fel. A tárgyalt ügyek között szerepelt az anconai lázadás, Dzsem herceg kérdése (trónviszály miatt Dzsem herceg Magyarországra menekült II. Bajezid szultán elől) és Váradi Péter érsek bebörtönzése. A királynő nemcsak kiegészítette férje érveit, hanem saját meggyőző retorikát alkalmazott. Amikor Dzsem herceg támogatásáról tárgyaltak, érzelmes szavakkal sürgette a gyors cselekvést, még Mátyás „sírását és sóhajtozását” is felidézve, hogy megerősítse álláspontját.