Ősi rézműhelyt tártak fel a Sínai-félszigeten

Ősi rézműhely a Sínai-félszigeten

Az Egyiptomi Turisztikai és Régiségügyi Minisztérium szeptember 14-én jelentette be: a Sínai-félsziget déli részén, Wadi al-Nasb lelőhelyén egy bronzkori rézműhely került elő. A terület a bronzkorban türkizbányászati központként volt ismert, és szorosan kapcsolódik Serabit el-Khadimhoz, ahol nemrégiben a legrégebbi írásos utalásokat vélték felfedezni Mózes nevére.

A Sínai-félsziget térképe Fotó: CIA - University of Texas Libraries / Wikimedia Commons

A Wadi al-Nasbban talált műhely nem csupán olvasztókemencéket tartalmazott, hanem ércelőkészítő eszközöket, kerámiatégelyeket, amforákat és egyiptomi edényeket is. A régészek helyi fákból származó szenet, rézingotokat (réztömb) és tisztított agyagot is azonosítottak, amelyet a kemencefúvókákhoz, az úgynevezett tuyère-fejekhez használtak.

A rézműhely és az ókori ipar jelentősége

A rézműhely bizonyítékot szolgáltat az ókori Egyiptom fejlett ipari rendszerére. A fémet feldolgozását követően a Nílus-völgybe szállították, ahol fegyverek, szerszámok, fizetőeszközök és használati tárgyak készültek belőle. Az egyiptomi tisztviselők hangsúlyozták: a Sínai-félsziget stratégiai fontosságát réz- és türkizlelőhelyei biztosították.

A műhelyben faszenet és kemencefúvókákat találtak Fotó: Egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium

A minisztérium közleménye szerint a felfedezés egyértelmű bizonyíték a rézolvasztás és -öntés ipari szintű rendszerére. A Legfelsőbb Régiségtanács támogatásával továbbra is ösztönözni kívánják a régészeti missziókat, amelyek nemcsak tudományos és kulturális értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez is.

Új távlatok a Sínai-félszigeten

A hivatalos közlemény kiemelte: a felfedezés új dimenzióval gazdagítja az ókori Egyiptom ipari és kohászati tevékenységének történetét. A tisztviselők reményei szerint a lelet új távlatokat nyithat a kulturális turizmusban is, különösen a bibliai korszakhoz kötődő, titkokban gazdag területeken.

A Sínai-félsziget leghíresebb műemléke, a Szent Katalin-kolostor Fotó: Berthold Werner / Wikimedia Commons

A rézműhely feltárása egy szélesebb stratégia része. Szeptember elején ugyanis az egyiptomi hatóságok egy üdülőhely építését is bejelentették a Sínai-hegyen – azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Isten átadta Mózesnek a tízparancsolatot.

