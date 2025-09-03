Arab-félszigetókorezüstpénzMúlt-korrégészeti lelet

Fantasztikus ókori kincslelet került elő a sivatag homokjából

Sharjah régészei egy egyszerű agyagedényből 409 ezüstérmét emeltek ki Mleiha homokjából. A Mleiha-érmék nem csupán felhalmozott kincsek: a hellenisztikus világ és az Arab-félsziget közötti kereskedelmi kapcsolatok bizonyítékai.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 03. 14:17
Az előkerült ezüst kincslelet néhány darabja Fotó: Sharjah Archaeology Authority
A meglepő felfedezés

Amikor a sharjahi régészek feltártak egy agyagedényt Mleiha homokjában, még nem sejtették, hogy ezzel átírják az Arab-félsziget múltját. A több mint kilenc kilós edény belsejében 409 ezüstérmét találtak, amelyek több mint 2300 éve készültek. Ez a lelet nem csupán anyagi értékéről híres, hanem arról is, hogy új fényt vet az iszlám előtti kereskedelmi hálózatokra.

Ezüst teradrachma, előlapján Nagy Sándor, vagyis III. Alexandrosz makedón uralkodó arcképével (a kép illusztráció) (Forrás: Wikimedia Commons)

Az érmék a Kr. e. 3. század környékére datálhatók, és közvetlen kapcsolatban állnak Nagy Sándor örökségével. 

A tetradrachmák ábrázolásai Herkulesre és Zeuszra utalnak, később azonban arámi feliratok és helyi motívumok jelentek meg rajtuk. Ez a kulturális átmenet azt mutatja, hogy Mleiha nem egyszerűen átvette a görög mintákat, hanem a saját világképére formálta őket.

Egy kereskedelmi csomópont a sivatagban

Mleiha az ókorban stratégiai oázis volt a Perzsa-öböl és az Omán-tenger között. Az érmék bizonyítják, hogy a város kulcsszerepet játszott a kelet–nyugati kereskedelemben. Az arab kereskedők Indiát kötötték össze a Földközi-tengerrel, fűszereket, tömjént, szöveteket és nemesfémeket szállítva. Az, hogy a Mleiha érmék helyi veretek voltak, arra utal, hogy a város saját pénzt bocsátott ki a nemzetközi kereskedelem megkönnyítésére.

Mleiha fontos kereskedelmi csomópont volt az ókorban (Fotó: Sharajah Archeology Authority)

A minták hasonlósága más öbölbeli érmékkel, például Bahreinből és Kuvaitból, egy regionális pénzhálózatra utal. 

Ez a hálózat görög mintákból építkezett, de helyi változatokkal gazdagodott. 

A hellenisztikus örökség arab környezetben való újraértelmezése a lelet egyik legizgalmasabb tanulsága.

Mleiha évezredei: a paleolitikumtól a hellenisztikus korig

Bár a Mleiha-érmék a Kr. e. 3. századból származnak, a lelőhely története sokkal régebbre nyúlik vissza. Régészeti bizonyítékok szerint már 130 ezer éve éltek itt emberek. A település a falaj nevű földalatti öntözőrendszernek köszönhetően virágzott a sivatag közepén. A vaskorban és a hellenisztikus korban Mleiha palotákkal, nekropoliszokkal és műhelyekkel rendelkező megerősített város volt, amely elengedhetetlen állomása lett a karavánutaknak.

Feltárt ókori romok Mleiha régészeti körzetében (Fotó: Emirates Woman)

A felfedezés arra készteti a történészeket, hogy újragondolják a hellenisztikus világ térképét. A görög hatások nem álltak meg a Mediterráneumnál, hanem elértek az Arab-félsziget központjáig. Az érmék fejlődése azt mutatja, hogy a helyi közösségek nem passzív befogadók voltak, hanem aktívan alakították a kulturális mintákat.

Mleiha sivatagi vidéke (Forrás: Wikimedia Commons)

A Mleiha-érmék felfedezése egyértelművé teszi: az ókori világ története nem teljes e sivatagi város nélkül. Ezek a csendes kincsek többet árulnak el a globális összefonódásokról, mint bármely krónika. Üzenetük világos: az Arab-félsziget nem a peremvidék volt, hanem az ókori kereskedelem egyik központja.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

