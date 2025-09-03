Fantasztikus ókori kincslelet került elő a sivatag homokjából

A meglepő felfedezés

Amikor a sharjahi régészek feltártak egy agyagedényt Mleiha homokjában, még nem sejtették, hogy ezzel átírják az Arab-félsziget múltját. A több mint kilenc kilós edény belsejében 409 ezüstérmét találtak, amelyek több mint 2300 éve készültek. Ez a lelet nem csupán anyagi értékéről híres, hanem arról is, hogy új fényt vet az iszlám előtti kereskedelmi hálózatokra.

Ezüst teradrachma, előlapján Nagy Sándor, vagyis III. Alexandrosz makedón uralkodó arcképével (a kép illusztráció) (Forrás: Wikimedia Commons)

Az érmék a Kr. e. 3. század környékére datálhatók, és közvetlen kapcsolatban állnak Nagy Sándor örökségével.

A tetradrachmák ábrázolásai Herkulesre és Zeuszra utalnak, később azonban arámi feliratok és helyi motívumok jelentek meg rajtuk. Ez a kulturális átmenet azt mutatja, hogy Mleiha nem egyszerűen átvette a görög mintákat, hanem a saját világképére formálta őket.

Egy kereskedelmi csomópont a sivatagban

Mleiha az ókorban stratégiai oázis volt a Perzsa-öböl és az Omán-tenger között. Az érmék bizonyítják, hogy a város kulcsszerepet játszott a kelet–nyugati kereskedelemben. Az arab kereskedők Indiát kötötték össze a Földközi-tengerrel, fűszereket, tömjént, szöveteket és nemesfémeket szállítva. Az, hogy a Mleiha érmék helyi veretek voltak, arra utal, hogy a város saját pénzt bocsátott ki a nemzetközi kereskedelem megkönnyítésére.

Mleiha fontos kereskedelmi csomópont volt az ókorban (Fotó: Sharajah Archeology Authority)

A minták hasonlósága más öbölbeli érmékkel, például Bahreinből és Kuvaitból, egy regionális pénzhálózatra utal.

Ez a hálózat görög mintákból építkezett, de helyi változatokkal gazdagodott.

A hellenisztikus örökség arab környezetben való újraértelmezése a lelet egyik legizgalmasabb tanulsága.

Mleiha évezredei: a paleolitikumtól a hellenisztikus korig

Bár a Mleiha-érmék a Kr. e. 3. századból származnak, a lelőhely története sokkal régebbre nyúlik vissza. Régészeti bizonyítékok szerint már 130 ezer éve éltek itt emberek. A település a falaj nevű földalatti öntözőrendszernek köszönhetően virágzott a sivatag közepén. A vaskorban és a hellenisztikus korban Mleiha palotákkal, nekropoliszokkal és műhelyekkel rendelkező megerősített város volt, amely elengedhetetlen állomása lett a karavánutaknak.